CHP'den Tarım Kredi Müdürü'ne Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın bir gazeteciye yönelik, 'Geçimini bizden sağlıyor, biz onu yemlesek susar' ifadelerine tepki göstererek, "Hüseyin Aydın, makamını gazetecileri susturma, sindirme ve tehdit etme aracı olarak kullanamaz. Bağımsız bir gazeteciyi, yaptığı haber nedeniyle 'Biz onu yemlesek susar' diyerek itham etmek, yalnızca kişisel bir hakaret değil, aynı zamanda kamuoyunu bilgilendiren tüm basın mensuplarına yönelik bir gözdağıdır" dedi.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Gölge Bakanı Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın Tarım Kredi Marketlerin tabela değişimiyle ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin bir gazeteci hakkındaki "Geçmişte Milli Gazete ile bağlantısı olan bir şey, çok kayda değer olmadığını bildiğimiz bir arkadaş, geçimini bizden sağlıyor, biz onu yemlesek susar" ifadelerine tepki gösterdi.

Adem, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Buradan sormak lazım: Sen gazetecileri yemleyerek mi susturuyorsun? Öyleyse çık, susturduğun gazetecileri açıkla. Eğer susturamadığın gazetecilere iftira atarak itibarsızlaştırmaya çalışıyorsan, bu da senin yöneticilik anlayışını gözler önüne seriyor. Tarım Kredi Marketlerin tabela değişimiyle ilgili haberleri yapan gazeteci, konuyu kamuoyuna duyurmuş, süreci şeffaf bir şekilde aktarmıştır. Haberin içeriğine yönelik bir yanlışlık varsa, Tarım Kredi Kooperatifleri çıkar, belgeleriyle açıklama yapar. Ama bakıyoruz ki Genel Müdür, hesap vermek yerine gazeteciye saldırmayı tercih ediyor. Çünkü bu tabela değişiminin neden yapıldığına dair kamuoyuna açıklayabileceği bir gerekçesi yok.

"Tarım Kredi Kooperatiflerini çiftçi kuruluşu olmaktan çıkaran birinin kamu çıkarını düşüneceğine inanmak saflık olur"

Tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir dönemde, binlerce marketin tabelasının değişmesi elbette sorgulanacaktır. Ama Aydın, bu sorulara yanıt vermek yerine gazeteciyi itibarsızlaştırmaya çalışarak konuyu çarpıtıyor. Çünkü gerçekler ortaya çıktıkça, yaptığı işlerin savunulacak bir yanı olmadığını o da biliyor.

Biz zaten Aydın'ın çiftçi dostu olmadığını biliyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerini çiftçi kuruluşu olmaktan çıkaran, çiftçiye devletin sübvansiyonlu kredisini ticari faizle kullandıran birinin, kamu çıkarını düşüneceğine inanmak saflık olur. Ama şimdi görüyoruz ki, sadece çiftçiyi değil, basın emekçilerini de düşman olarak görüyor.

Gazeteciliğe yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisini derhal istifa etmeye davet ediyorum. Eğer istifa etmezse, Tarım Kredi Kooperatifleri ve bağlı olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı, bu hadsiz açıklamaların arkasında mı, yoksa basın özgürlüğünden yana mı olduğunu göstermek zorundadır."