CHP'den TÜİK'e Hayalflasyon Tepkisi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine tepki göstererek, " Türkiye'de maaşlar 5 ayda, başka ülkelerde 1 yılda oluşan enflasyondan daha fazla değer kaybetti. Enflasyon karşısında maaşlar değil yaşamlar mum gibi eriyor; TÜİK ise 'hayalflasyon'la iktidarın yükünü hafifletmeye çalışıyor. Yazıklar olsun" ifadesini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,53 artarken, yıllık enflasyon yüzde 35,41 oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de sosyal medyadan yaptığı açıklamayla verilere tepki gösterdi.

Taşcıer'in paylaşımı şöyle:

"Bir söz vardır; zırva tevil götürmez. TÜİK'in açıkladığı hayalflasyon, milletin iliğini, kemiğini kuruttu. 2025 yılının ilk 5 ayında kümülatif enflasyon yüzde 15,09 olarak ilan edildi. Ancak markete, pazara, faturalara yansıyan gerçekler bu rakamları yalanlıyor. Buna rağmen bu oran bile, sabit gelirlinin nasıl ezildiğini çıplak şekilde ortaya koyuyor. Sadece ilk 5 ayda: Memurun maaşı yaklaşık 6 bin TL, Asgari ücretlinin maaşı 3 bin TL, Emeklinin aylığı 2 bin TL reel olarak eridi. Reel alım gücündeki kayıplar yüzde 14'e ulaştı. Bu kayıp oranı, dünya üzerindeki 164 ülkenin yıllık enflasyon oranından daha yüksek. Yani Türkiye'de maaşlar 5 ayda, başka ülkelerde 1 yılda oluşan enflasyondan daha fazla değer kaybetti. Enflasyon karşısında maaşlar değil yaşamlar mum gibi eriyor; TÜİK ise 'hayalflasyon'la iktidarın yükünü hafifletmeye çalışıyor. Yazıklar olsun!"