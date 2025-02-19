CHP'den TÜSİAD'a Gözaltılara Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, TÜSİAD'a yönelik soruşturma başlatılmasına ilişkin "TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın polis eşliğinde gözaltına alınıp adliyeye götürülüyor olması antidemokratik bir uygulamadır. Gazetecilerin ve siyasetçilerin tutuklanması, iş dünyasının baskı altına alınması 101 yıllık Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz adına kaygı vericidir. Devreye koyduğunuz planlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü zerre etkilemeyecektir" diye tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜİSAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras'ın ardından TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan hakkında da "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatıldığını ve Aras ile Turhan'ın adliyede hazır bulundurulması için Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne talimat verildiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, TÜİSAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü engelleyemeyeceklerini bilsinler. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın polis eşliğinde gözaltına alınıp adliyeye götürülüyor olması antidemokratik bir uygulamadır. Gazetecilerin ve siyasetçilerin tutuklanması, iş dünyasının baskı altına alınması 101 yıllık Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz adına kaygı vericidir. İktidarın, muhalefeti susturmak ve kendi iktidarını korumak için hukuku ve yargıyı araçsallaştırması kabul edilemez. Devreye koyduğunuz planlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü zerre etkilemeyecektir."