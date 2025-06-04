CHP'den Tutuklamalara Tepki: 'Bu Bir Zulüm'

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasına tepki gösterirken, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın bayram öncesi İzmir'e sevk edilmesi kararını da "zulüm" olarak nitelendirdi.

CHP, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenliyor. Miting öncesi ANKA Haber Ajansına konuşan Özçağdaş, şu ifadeleri kullandı:

"Artık bu bir yargılama süreci değil, bu CHP'ye yönelik açık bir savaş. Bu savaş için feda edilmek istenen belediye başkanları, bürokratlar ve masum insanlar var. Bu bir zulüm. Bir belediye başkanının, tutuklanan bir kişinin burada tam bayram arifesinde eşiyle ve çocuklarıyla açık görüş yapacağı kendi kentinden yüzlerce kilometre bir yere gönderilmesi sadece zulüm olarak adlandırılabilir. Bu iktidarı da götürecek olan bu zulüm. Belediye başkanlarımızın tutukluluklarına baktığımız zaman hiçbir karşılığı olmayan suçlardan tutuklandıklarını görüyoruz. CHP hiçbir zaman teslim olmadı, AKP'ye de teslim olmaz. Korkunun ecele faydası yok iktidardan gidecekler."