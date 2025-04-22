CHP'den Valilik Kararına Tepki

(ANKARA)- Ankara Valiliği'nin kararına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır," Biz, 105 yıl önce tam da o Meclis'in önünde; işgale rağmen, yokluk içinde bir milleti ayağa kaldıran iradenin izindeyiz! Siz o iradeden korkuyorsunuz! Çünkü o irade, tek adam rejimlerini değil halkın egemenliğini savunur! Yarın oradayız!" dedi.

Ankara Valiliği, CHP'nin yarın 1. Meclis önünde yapacağını duyurduğu etkinliğin uygun görülmediğini bildirdi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, etkinlik nedeniyle trafik akışının olumsuz yönde etkileneceği ve vatandaşların mağdur olacağı belirtildi

Valiliğin bu açıklamasına CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Başarır açıklamasında şunları kaydetti:

"Biz, 105 yıl önce tam da o Meclis'in önünde; işgale rağmen, yokluk içinde bir milleti ayağa kaldıran iradenin izindeyiz! Siz o iradeden korkuyorsunuz! Çünkü o irade, tek adam rejimlerini değil halkın egemenliğini savunur! Yarın oradayız!"