CHP'den Yangın İçin Gensoru Çağrısı - Son Dakika
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CHP'den Yangın İçin Gensoru Çağrısı

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CHP, Kartalkaya yangını nedeniyle bakan hakkında gensoru görüşmeleri yapacağını duyurdu.

13.02.2025 16:56
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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak olan Uluslararası Anlaşmaların görüşmelerini, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya Grand Otel yangını ve sorumlularla ilgili olarak fiili gensoru görüşmelerine çevireceklerini açıkladı. 260 imza toplandığını söyleyen Başarır, "40 imzaya daha ihtiyacımız var" dedi. Yeni Yol ve İYİ Parti grupları çağrıyı desteklerken, soruşturma önergesinde TİP, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti, Demokratik Bölgeler Partisi, EMEP, Demokrasi ve Atılım Partisi ve bağımsız milletvekillerinin de imzası bulunuyor.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada yaklaşık 260 milletvekilinin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hakkındaki soruşturma önergesine imza attıklarını ifade etti. CHP'li Başarır, şunları dile getirdi:

"Gruplar olarak değil, milletvekilleri olarak yaklaşık 260 tane imza bulduk. 301'e ihtiyacımız var. Çünkü o bakanlar soruşturulmalı, yargılanmalı. Gensoru kaldırıldı, bakanın yargılanması soruşturulması çok zorlaştı. O yüzden biz de bugünkü uluslararası anlaşmada milletvekillerimize, parlamentoya sesleneceğiz. Ülkeye sesleneceğiz. Hep beraber salt gruplar olarak değil, grubu olan olmayan bağımsız milletvekilleri de dahil 40 tane yaklaşık imzaya ihtiyacımız var. Bunu haykıracağız."

Yeni Yol ve İyi Parti'nin de açıklamaya destek verdiği ve imza attığı soruşturma önergesinde TİP, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti, Demokratik Bölgeler Partisi, EMEP, Demokrasi ve Atılım Partisi milletvekilleriyle bağımsız milletvekillerinin de imzası bulunuyor.

Kaynak: ANKA

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