CHP'den Yargı Eleştirisi

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Şu anda siyasallaştırdıkları yargı eliyle, demokrasiye darbe girişimi yapıyorlar" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda siyasallaştırdıkları yargı eliyle, demokrasiye darbe girişimi yapıyorlar. Bu suçtur! Suçlular tarih önünde hesap verecektir. Bürokrasi ve kolluk güçlerimiz bu suça ortak olmamalıdır. Bu darbe girişimi milletimizin vicdanında mahkum olacaktır" ifadelerine yer verdi.