CHP'den Yılmaz Tunç'a Sert Tepki - Son Dakika
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CHP'den Yılmaz Tunç'a Sert Tepki

Deniz Yücel, Yılmaz Tunç'un yargı bağımsızlığına dair açıklamalarına sert yanıt verdi.

01.11.2024 13:31
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(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, yargı bağımsızlığını düzenleyen Anayasa'nın 138. maddesiyle ilgili paylaşımına tepki gösterdi. Yücel, "Sayın Tunç unuttuysan hatırlatalım, Bu ülkede OHAL koşullarında yapılan Anayasa referandumu ile TBMM'yi bypass eden, yargıyı yürütmeye bağlayan kimdi? Hukuka uygun ama AKP'yi rahatsız eden kararlara imza atan yargı mensuplarının görev yerlerini değiştiren kimdi? 'Ben Ergenekonun savcısıyım' diye bas bas bağıran, FETÖ'nün tetikçisi Zekeriya Öz'e zırhlı araç tahsis eden kimdi? Demokratik hiçbir ülkede görmeyeceğimiz bütün hukuksuzlukların bizzat sebebi olan AKP'nin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. İnan hiçbir hukukçu senin yerinde olmak istemez" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Anayasa'nın yargı bağımsızlığını düzenleyen 138. maddesiyle ilgili yaptığı paylaşıma sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Yücel'in Bakan Tunç'u etiketleyerek resmi X hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

"Anayasa'ya uymayan, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan AKP'nin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hakimlerin bağımsızlığının düzenlendiği Anayasa'nın 138'inci maddesine atıf yaparak bir paylaşım yapmış. Sayın Tunç unuttuysan hatırlatalım, Bu ülkede OHAL koşullarında yapılan Anayasa referandumu ile TBMM'yi bypass eden, yargıyı yürütmeye bağlayan kimdi? Hukuka uygun ama AKP'yi rahatsız eden kararlara imza atan yargı mensuplarının görev yerlerini değiştiren kimdi? 'Ben Ergenekonun savcısıyım' diye bas bas bağıran, FETÖ'nün tetikçisi Zekeriya Öz'e zırhlı araç tahsis eden kimdi? Yüksek yargı organlarının başkanlarına Cumhurbaşkanının karşısında cüppelerini iliklemek için düğme aratan kimdi? Demokratik hiçbir ülkede görmeyeceğimiz bütün hukuksuzlukların bizzat sebebi olan AKP'nin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. İnan hiçbir hukukçu senin yerinde olmak istemez."

Kaynak: ANKA

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