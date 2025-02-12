CHP Ekonomi Turu Tekirdağ'da Devam Ediyor

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Haber: Erva GÜN - Kamera: Dursun ALKAYA

(TEKİRDAĞ) - CHP'nin ekonomi politikalarını anlatmak amacıyla başlattığı ekonomi turu kapsamında Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe başkanlığındaki heyet Tekirdağ'a gitti. Heyet, Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belediyeleri ziyaret ederek iş dünyası temsilcileriyle görüştü.

CHP'nin ekonomi kurmaylarının, partinin ekonomi konusunda yol haritasını anlatmak üzere başlattığı ekonomi turu, Tekirdağ ziyaretiyle devam ediyor. CHP heyeti, ekonomi turu kapsamında ilk olarak Çerkezköy Belediyesini ziyaret etti. Ziyarete CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yankıömeroğlu, Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Bolu Milletvekili Türker Ateş katıldı. CHP heyetini, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay karşıladı.

Heyet, Çerkezköy Belediyesi Halk Ekmek Tesisini ziyaret etmesinin ardından Çerkezköy Ticaret Sanayi Odasında iş dünyası ve ekonomik gelişmeleri ele almak üzere düzenlenen toplantıya katıldı.

Çerkezköy Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantası'nda yemek dağıtan Karatepe ve Akay, lokantaya gelen vatandaşlarla alım gücü ve geçim sıkıntısı hakkında sohbet etti. Kent Kütüphanesi'ni ziyaret eden heyet, sınava hazırlanan öğrencilere başarılar diledi.

Çerkezköy'deki ziyaretlerini tamamlayan CHP heyeti, Çorlu'ya giderek temaslarına devam etti. Çorlu Belediyesi'ni ziyaret eden heyeti Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve CHP ilçe teşkilatı karşıladı. Belediye ziyaretinin ardından esnaf odaları ile görüşen heyet Çorlu Ziyaret Odası'nda değerlendirmelerde bulundu.