CHP Esenler'de Miting Düzenliyor

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Esenler'de düzenlenecek mitinge davet çağrısında bulundu.

CHP, yarın saat 20.30'da Esenler Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenleyecek.

Özel, mitinge ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz ne korkuya boyun eğeriz, ne birbirimizin elini bırakırız! Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız! Yarın akşam Esenler'de buluşuyoruz!" ifadelerini kullandı.