 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: Emekli aylıkları asgari ücrete endekslenmeli - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: Emekli aylıkları asgari ücrete endekslenmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, emekli aylıklarının asgari ücrete endekslenmesi veya yüzde 90 gibi bir oran tespit edilmesi gerektiğini belirtti. Karatepe, emekli aylıklarının belirlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve emeklilerin yaşadığı mağduriyetin bir an önce giderilmesi çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: Emekli aylıkları asgari ücrete endekslenmeli
12.01.2024 - 15:03,
Abone Ol

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, emekli maaşlarına ilişkin "Emekli aylıklarının asgari ücrete endekslenmesi gerekir ya da yüzde 90 gibi bir oran tespit edilebilir. Böylelikle sürekli olarak emeklilerinin iktidar sahiplerinin gözünün içine bakma zorunluluğu ortadan kaldırılmış olur. Çok gecikmeden emekli aylıklarının ne kadar olacağının belirlemesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve hayatın çok pahalı olduğu bu dönemde emeklilerin karşı karşıya kaldığı mağduriyet biran önce ortadan kaldırılmalıdır" açıklamasını yaptı.

CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, emekli maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı. Karatepe, şunları söyledi:

"EMEKLİLER NE KADAR MAAŞ ALACAKLARINI BİLMİYOR"

"Ocak ayının ortasına gelmemize rağmen emekliler ne kadar emekli aylığı alacağını henüz bilmiyor. Emekli aylıklarının belirlenebilmesi için yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor ama bu konuda iktidar tarafından henüz bir adım atıldığını görmüyoruz. Eğer bir düzenleme yapılmazsa sadece 2023 yılının son altı ayında ortaya çıkan yüzde 37,6'lık artış Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin aylıklarına yansıtılacak. Buradan ortaya çıkacak ücretin de yetersiz olacağını biliyoruz. Üstelik bu artışın kök aylığa yansıtılacağı için bugün kök aylığı 7 bin 500 TL'nin oldukça altında olan milyonlarca emeklinin aylığında belirgin bir farklılığa yol açmayacak bir artış seviyesi ile karşı karşıya kalabiliriz.

"EMEKLİLERİN MAĞDURİYETİ ACİLEN GİDERİLMELİ"

Bugün 7 bin 500 TL en düşük emekli aylığı alanların almaya devam edecekleri tutar 7 bin 500 TL'nin üstünde olabilir. Dolayısıyla bu konudaki yasal düzenlemenin biran önce yapılması emeklilerin mağduriyetinin acilen ortadan kaldırılması gerekiyor. Fakat bugün yaşadığımız durum bize gösteriyor ki emeklilerin ne kadar aylık alacağı iktidar sahiplerinin insafına bırakılmış durumdadır. Bu durumun değişmesi gerekiyor. Bu konuda yasal bir düzenleme yapılarak emekli aylıklarının asgari ücrete endekslenmesi gerekir ya da yüzde 90 gibi bir oran tespit edilebilir. Böylelikle sürekli olarak emeklilerin iktidar sahiplerinin gözünün içine bakma zorunluluğu ortadan kaldırılmış olur. Çok gecikmeden emekli aylıklarının ne kadar olacağının biran önce belirlenebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve hayatın çok pahalı olduğu bu dönemde emeklilerin karşı karşıya kaldığı mağduriyetin biran önce ortadan kaldırılması gerekir."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Yalçın Karatepe, Yaşam, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: Emekli aylıkları asgari ücrete endekslenmeli - Son Dakika


14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06
Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50
Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum

Son Dakika
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17 ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 15:10:44. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: Emekli aylıkları asgari ücrete endekslenmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement