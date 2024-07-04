CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Askeri Alanların İmara Açılmasına Tepki Gösterdi

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kent içinde kalan askeri alanların imara açılmasına tepik gösterdi. Bağcıoğlu, "Son on yılda yüzlerce askeri alan, kullanım amacı ve mülkiyet durumu değiştirilerek yapılaşmaya açılmıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, askeri alanların imara açılmasına ilişkin yazalı açıklama yaptı.

"Ülkemizin savunma ve güvenlik altyapısına yıllarca hizmet etmiş askeri kışla alanlarının bugünkü durumu gerçekten üzüntü verici bir hal aldı" ifadelerini kullanan CHP'li Bağcıoğlu "Bakanlar değişiyor, biri gidiyor diğeri geliyor ancak askeri alanları yok etme sevdası bir türlü bitmiyor" dedi. Bağcıoğlu'nun açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bu alanlar, uzun yıllar boyunca özenle korunmuş, doğal ve tarihi dokuları ile birlikte geleceğe aktarılmıştır. Ancak son yıllarda büyük bir hızla bu alanlar TSK'dan alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredildi. Devir alınır alınmaz da, bugüne kadar katı kurallara tabi kurumlar tarafından korunan bu alanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından piyasa paydaşlarının iştahlı kollarına atılmış oldu. AKP'li Çevre ve Şehircilik Bakanları kendi aralarında devamlı devir teslim törenleri yapmakta, değişimi vaat ederken tek yapmadıkları şey ise şehirlerimizi, askeri alanları, yeşil alanları rantiyeye peşkeş çekmekten vazgeçmemektir. Orhaniye Kışlası'ndaki 2. Abdülhamid dönemi çeşmesi, Ermeni mezarlığı kalıntıları ve tescilli askeri depo binası gibi kültürel varlıklar, bugün hafriyat çalışmaları yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu durum, TSK'nın yıllarca büyük bir özenle koruduğu değerlerimizin nasıl kısa vadeli çıkarlar uğruna tahrip edildiğini gözler önüne sermektedir."

"TSK'ya ait bu alanlar kentlerin akciğerleri, yeşil örtüsü olmuştur"

TSK'ya ait alanların yeşil alan olarak korunacğına ilişkini sözlere rağmen, rant uğruna yeşil alanların betonlaşmaya açıldığını vurgulayan Bağcıoğlu, şu noktalara değindi:

"Üzüntü verici olan, yetkililer daha bir süre önce bu alanların yeşil alan olarak muhafaza edileceğini açıkça beyan etmişti. Ne yazık ki sözleri tutulmamış, rantçı zihniyet bir kez daha galip gelmiştir. Hatta son on yılda yüzlerce askeri alan, kullanım amacı ve mülkiyet durumu değiştirilerek yapılaşmaya açılmıştır. Bu kapsamda orman veya yeşil alanlar da inşa faaliyetleri için feda edilmiştir. TSK'ya ait bu alanlar, güvenliğe ve savunmaya hizmet etmekle kalmamış, aynı zamanda kentlerin akciğerleri, yeşil örtüsü olmuştur. Bugün ise kısa vadeli kazanç hırsı yüzünden birer birer elimizden alınmaktadır. Bu sayede geride sadece beton yığınları, güvenlik açıkları ve yaşam kalitesinin daha da bozulması riski kalmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in 'Yurdumuzu daha mamur, insanlarımızı daha refah içinde görmek asıl gayemizdir' vecizesini hiçe sayan bu anlayışa derhal son verilmelidir. Aksi halde, sadece bugün değil, gelecek kuşakların da yaşam alanları tahrip edilmiş olacaktır."