CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: TSK Personelinin Lojman Sorunu Çözülmeli

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin yaşadığı lojman sorununa ilişkin; "Bu mağduriyetlerin bilinirken, kamuda aşırı harcamaların ve lüks projelerin sürmesi son derece rahatsız edici...Ekonomik zorluklar içinde hayatını sürdüren TSK personelinin daha fazla mağdur edilmemesi için acil tedbirler alınmalıdır. Bu sorun, ulusal güvenliğimizin teminatı olan kahramanlarımızın moralini doğrudan etkilemektedir" dedi.

CHP Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin yaşadığı lojman sorununa ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu, 2020'den itibaren tüm şehirlerde kiraların fahiş hale geldiğini, özellikle büyük şehirler ve turistik bölgeler ile askeri personel mevcudunun fazla olduğu yerleşim yerlerinde görev yapan TSK personelinin ciddi mağduriyetler yaşadığını ifade ederek, "Bu mağduriyetlerin bilinirken, kamuda aşırı harcamaların ve lüks projelerin sürmesi son derece rahatsız edici" dedi.

Bağcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşanırken, TSK personelinin de paralel olarak barınma sorunları artarak devam ediyor. Tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek lojman inşasının durdurulması nedeniyle düşük rütbeli personel maalesef korkunç boyutlara ulaşan kira bedelleriyle baş başa bırakılmış durumda. Ayrıca Lojman kiraları rayiç bedel üzerinden hesaplanması planlanmaktadır Bu durumda özellikle büyük şehirlerde görev yapan TSK personeli, maaşlarının yarıdan fazlasını kiraya vermek durumunda kalacaktır.

Milli güç unsurları Türkiye ile mukayese bile edilemeyecek olan Yunanistan ise; ülkenin hemen hemen her bölgesini kapsayacak şekilde lojman inşa faaliyetlerine devam etmektedir. Yunan Savunma Bakanlığı, özellikle düşük rütbeli personelin barınma sorununu çözmeye odaklanmışken, Türkiye'de askeri arazilerin özelleştirilmesi üzerinden büyük rantlar sağlarken, TSK'ya hiçbir katkı sunulmamaktadır. Ayrıca, zorunlu olarak devam eden harekat faaliyetleri nedeni ile TSK personelinin sık sık yer değiştirmekle, bu durumun ailelerin yerleşik bir hayat kurmasını zorlaştırmaktadır. Lojman, misafirhane ve orduevi gibi imkanlara eskisinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kısa vadede, özellikle büyük şehirlerde barınma sorununu ortadan kaldırmak için acil olarak bina kiralanması gerekirken, uzun vadede yeterli sayıda lojman ve misafirhane inşa edilmelidir. Eğer bu kısa vadede mümkün olmazsa, görev yapılan şehrin özellikleri gözetilerek uygun miktarda nakit kira yardımı yapılmalıdır.

Ekonomik zorluklar içinde hayatını sürdüren TSK personelinin daha fazla mağdur edilmemesi için acil tedbirler alınmalıdır. Bu sorun, ulusal güvenliğimizin teminatı olan kahramanlarımızın moralini doğrudan etkilemektedir."