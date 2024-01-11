CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: Uçak gemisi Türk Deniz Kuvvetleri için milli bir hedeftir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Uçak gemisi, artık bölgesel güç olmaktan çıkarak küresel bir güç olma hedefini taşıyan Türk Deniz Kuvvetleri için güç aktarımı maksatlı, önemli, devrimci, vizyoner, ama uzun vadede safhalar halinde gerçekleşebilecek milli bir hedeftir." ifadesini kullandı.

Bağcıoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türk savunma sanayisinin, ortak değer ve milli gurur olduğunu belirterek, her Türk vatandaşının, savunma sanayisinin ulaştığı seviyeden memnuniyet duyduğunu ve geleceğe güvenle baktığını söyledi.

Savunma Sanayii İcra Komitesinin son toplantısında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterleriyle ilgili alınan kararların sevindirici olduğunu dile getiren Bağcıoğlu, uçak gemisi tasarımına başlanması işlem maddesinin, kamuoyu gündemine oturduğunu vurguladı.

CHP'li Bağcıoğlu, "Uçak gemisi, artık bölgesel güç olmaktan çıkarak küresel bir güç olma hedefini taşıyan Türk Deniz Kuvvetleri için güç aktarımı maksatlı, önemli, devrimci, vizyoner, ama uzun vadede safhalar halinde gerçekleşebilecek milli bir hedeftir." dedi.

Yankı ??Bağcıoğlu, uçak gemisinin inşasının, uçak gemisi harekatının başarıyla icrası için yeterli olmadığını anlatarak, modern dünya bahriyelerinin uygulamalarından alınan dersler çerçevesinde beraber görev yapacağı gemilerin, üzerindeki her türlü hava aracının, personelin temin ve eğitiminin, teknik ve lojistik altyapı ile idame hususlarının da dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Uçak gemisi görev grubu konseptinin, hava savunma muhriplerini, süratli lojistik destek gemilerini ve nükleer taarruz denizaltısı gibi diğer platformların da eş zamanlı olarak geliştirilmesini ve hayata geçirilmesini dikte ettiğini aktaran Bağcıoğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Bir uçak gemisinin üzerine konuşlanacak muharip uçakları, en az 40-50 muharip uçak, yedekleriyle tedarik etmek de yetmeyecektir. Havadan erken ihbar uçakları, elektronik harp uçakları, lojistik nakliye uçağı ve benzeri birçok platformu uçak gemisine entegre edebilmemiz gerekecek. Bu platformların tedarik planlamasının da bir an önce yapılmasına ihtiyaç duyulacaktır. Bu hava vasıtalarının deniz şartlarında görev yapacak şekilde gövde ve motora sahip dizayn edilmeleri gerekmektedir."

Bölge hava savunma kabiliyetine sahip TF 2000 hava savunma harbi muhribi projesinin de bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Bağcıoğlu, ülke savunması için son derece önemli olan projenin, bu kadar gecikmesinin vahim olduğunu dile getirdi.