CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Hemşirelerin görev tanımları netleştirilmeli, özlük hakları iyileştirilmeli

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Hemşirelerimizin görev tanımları net bir şekilde belirlenmeli, özlük hakları iyileştirilmelidir." ifadesini kullandı.

Şahbaz, Hemşirelik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, hemşirelerin karşılaştığı sorunların dile getirilmesi ve çözüm yollarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Toplum sağlığı için gerektiğinde aileleri ve sevdiklerinden ödün vermek durumunda kalan hemşirelerin saygı ve minneti hak ettiğini vurgulayan Şahbaz, hemşirelerin huzurlu ortamlarda, şiddetten uzak çalışabilmelerini sağlayabilmenin tüm toplumun mutluluğu için önemli olduğunu kaydetti.

Şahbaz, Türkiye'de hemşire sayısının yetersiz olduğunu ileri sürerek, "OECD verilerine göre, Türkiye'de 1000 kişi başına düşen hemşire sayısı sadece 2,8 iken, OECD ortalaması 9,2'dir. Bu durum, sağlık hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkilemekte, hemşirelerimizin üzerindeki iş yükünü artırmaktadır. Hemşirelerimizin görev tanımları net bir şekilde belirlenmeli, özlük hakları iyileştirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.