CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Hemşirelerin görev tanımları netleştirilmeli, özlük hakları iyileştirilmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Hemşirelerin görev tanımları netleştirilmeli, özlük hakları iyileştirilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Hemşirelerin görev tanımları netleştirilmeli, özlük hakları iyileştirilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Hemşirelik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, hemşirelerin görev tanımlarının netleştirilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Şahbaz, Türkiye'de hemşire sayısının yetersiz olduğunu ve bu durumun sağlık hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkilediğini ifade etti.

17.05.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Hemşirelerimizin görev tanımları net bir şekilde belirlenmeli, özlük hakları iyileştirilmelidir." ifadesini kullandı.

Şahbaz, Hemşirelik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, hemşirelerin karşılaştığı sorunların dile getirilmesi ve çözüm yollarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Toplum sağlığı için gerektiğinde aileleri ve sevdiklerinden ödün vermek durumunda kalan hemşirelerin saygı ve minneti hak ettiğini vurgulayan Şahbaz, hemşirelerin huzurlu ortamlarda, şiddetten uzak çalışabilmelerini sağlayabilmenin tüm toplumun mutluluğu için önemli olduğunu kaydetti.

Şahbaz, Türkiye'de hemşire sayısının yetersiz olduğunu ileri sürerek, "OECD verilerine göre, Türkiye'de 1000 kişi başına düşen hemşire sayısı sadece 2,8 iken, OECD ortalaması 9,2'dir. Bu durum, sağlık hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkilemekte, hemşirelerimizin üzerindeki iş yükünü artırmaktadır. Hemşirelerimizin görev tanımları net bir şekilde belirlenmeli, özlük hakları iyileştirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Zeliha Aksaz Şahbaz, Türkiye, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Hemşirelerin görev tanımları netleştirilmeli, özlük hakları iyileştirilmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
13:36 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 16:40:27. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Hemşirelerin görev tanımları netleştirilmeli, özlük hakları iyileştirilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement