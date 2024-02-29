CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Çorlu Tren Katliamı Davası Seçimden Sonraya Kaçırıldı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Çorlu Tren Katliamı Davası Seçimden Sonraya Kaçırıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Çorlu Tren Katliamı Davası Seçimden Sonraya Kaçırıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu Tren Katliamı davasının seçimden sonraya ertelenmesini rezil bir karar olarak nitelendirdi. Özel, davayı ailelerle birlikte takip ettiklerini ve 25 Nisan'da yine Çorlu'da olacaklarını belirtti. Özel, ciğeri yanan ile o ciğerleri yakanlar karşı karşıyaysa ciğeri yanandan taraf olduklarını vurguladı.

29.02.2024 12:45  Güncelleme: 12:49
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çorlu Tren Katliamı davasını ailerle birlikte takip ettik. Kararın seçimden sonraya kaçırılması rezil bir karardır. 25 Nisan günü ben yine Çorlu'da olacağım. Biz ciğeri yanan ile o ciğerleri yakanlar karşı karşıyaysa ciğeri yanandan tarafız" açıklamasını yaptı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen ve 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin 13 sanıklı davanın 19'uncu duruşması yapıldı. Davada mahkeme heyeti, ara kararı açıkladı. Duruşma, 25 Nisan'a ertelendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşmanın ertelenmesine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile de tepki gösterdi. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Çorlu Tren Katliamı davasını ailerle birlikte takip ettik. Kararın seçimden sonraya kaçırılması rezil bir karardır. 25 Nisan günü ben yine Çorlu'da olacağım. Biz ciğeri yanan ile o ciğerleri yakanlar karşı karşıyaysa ciğeri yanandan tarafız."

Kaynak: ANKA

Çorlu, Trafik Kazaları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Çorlu Tren Katliamı Davası Seçimden Sonraya Kaçırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Çorlu Tren Katliamı Davası Seçimden Sonraya Kaçırıldı - Son Dakika
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