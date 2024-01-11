CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İslam aleminin Regaip Kandilini kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam aleminin Regaip Kandilini kutluyor, bu mübarek günün başta Filistin'deki kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.