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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İslam aleminin Regaip Kandilini kutladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İslam aleminin Regaip Kandilini kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İslam aleminin Regaip Kandilini kutladığını ve bu mübarek günün başta Filistin'deki kardeşler olmak üzere tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İslam aleminin Regaip Kandilini kutladı
11.01.2024 - 20:53,  Güncelleme: 20:56
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İslam aleminin Regaip Kandilini kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam aleminin Regaip Kandilini kutluyor, bu mübarek günün başta Filistin'deki kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Filistin, Politika, Güncel, Son Dakika

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