CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırıkkale'ye Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırıkkale'ye Ziyaret Gerçekleştiriyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı Kırıkkale'yi ziyaret ederek, yeni belediye başkanı Ahmet Öonal'a tebrik amaçlı bir ziyaret gerçekleştirecek. Özel, aynı zamanda yerel STK ve meslek odalarıyla görüşerek Kırıkkalelilerin taleplerini dinleyecek.

14.10.2024 11:41  Güncelleme: 13:01
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 16 Ekim Çarşamba günü, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin belediye başkanlığını ilk kez kazandığı Kırıkkale'ye gidiyor.

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde yedi il belediyesini Cumhuriyet tarihinde ilk kez kazanmıştı. Bu illerden biri olan Kırıkkale'nin yeni belediye başkanı yüzde 49,9'luk oy oranıyla Ahmet Önal oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çarşamba günü Önal'a hayırlı olsun ziyareti için Kırıkkale'ye gidiyor.

Özel'in Kırıkkale ziyaretinde, ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve parti örgütüyle buluşacak. Özel daha sonra Kırıkkale Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. CHP Lideri Özel, Belediye Başkanı Önal'ı makamında ziyaret edecek.

Özel, Kırıkkale'deki STK ve meslek odalarının temsilcileriyle bir araya gelecek ve Kırıkkalelilerin taleplerini dinleyecek.

Özel son olarak ise saat 17.00'de belediye önünde halka hitap edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırıkkale'ye Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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