CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kaplan Operasyonu\'nda şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Özkardeş için taziye mesajı yayımladı. Özel, 'Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Onbaşımız Mustafa Özkardeş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum.' ifadesini kullandı.

12.02.2024 01:31
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Özkardeş için taziye mesajı yayımladı.

Özel mesajında, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Onbaşımız Mustafa Özkardeş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Cumhuriyet Halk Partisi, Piyade, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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