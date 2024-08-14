CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç için Başsağlığı Diledi

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Suriye harekat alanında rahatsızlanarak şehit olan Uzman Çavuşumuz Hüseyin Karakoç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 29 Temmuz günü Suriye'deki harekat alanında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
Özel'in mesajı şöyle:
"Suriye harekat alanında rahatsızlanarak şehit olan Uzman Çavuşumuz Hüseyin Karakoç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."
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