CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş davasını takip edecek

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Sincan'da görülmeye başlanan Sinan Ateş davasını takip ettiklerini ve adalet tecelli edene kadar davanın takipçisi olacaklarını bildirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından Sinan Ateş davasına ilişkin açıklamada bulundu. Özel, "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikasti davasını Sincan'da takip ediyoruz. Adalet tecelli edene, suikast üzerindeki sis perdesi aralanana kadar bu davanın takipçisi olacağız. Yanı başında olacağız demiştik, Ayşe Hanım adalet tecelli etmiştir diyene kadar yanı başındayız" ifadelerini kullandı.
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