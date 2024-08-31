CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tayfun Kahraman'ın ailesini ziyaret etti

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı Davası'nın hükümlülerinden Tayfun Kahraman'ın sağlık kontrolü için götürülürken "kötü muamele görmesinin" ardından ailesini ziyaret etti. Özel, "Pazartesi günü delilleri ile birlikte suç duyurusunda bulunup, yaşananların tüm merci, mecra ve aşamalarda takipçisi olacağız" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir ve kızı Vera Kahraman'ı ziyaret etti. Özel, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özel, "Hepimizin yerine Silivri Cezaevi'nde haksız yere tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'a yapılan kötü muamele hakkında bilgi almak için değerli eşi Meriç Demir Kahraman'la ve duyduklarından olumsuz etkilenmesinden endişe ettiğimiz sevgili kızı Vera'yla biraz olsun hoşça zaman geçirmek için bir aradayız. Pazartesi günü delilleri ile birlikte suç duyurusunda bulunup yaşananların tüm merci, mecra ve aşamalarda takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.