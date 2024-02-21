CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ\'ın milli muharip uçağı KAAN\'ın ilk uçuşunu tebrik etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "1973'ten bu yana havacılık sektörümüze önemli katkılar sağlayan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağımız 'KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesini tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN'ın ilk uçuşu dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı. Özel'in, resmi X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"1973'ten bu yana havacılık sektörümüze önemli katkılar sağlayan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesini tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun."