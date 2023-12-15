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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yerel Devrim' belgeselinin Ankara galasına katıldı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yerel Devrim' belgeselinin Ankara galasına katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven'in yaşam hikayesinin anlatıldığı 'Yerel Devrim' belgeselinin galasına katıldı. Galada, Özel'in Osman Özgüven'e 'Yaşam Boyu Onur' plaketi verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, \'Yerel Devrim\' belgeselinin Ankara galasına katıldı
15.12.2023 - 00:07,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yerel Devrim" belgeselinin Ankara galasına katıldı.

CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven'in yaşam hikayesinin anlatıldığı "Yerel Devrim" belgeselinin galasına katıldığı belirtildi.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen galada, Özel'in Osman Özgüven'e "Yaşam Boyu Onur" plaketi verdiği bildirildi.

Kaynak: AA
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