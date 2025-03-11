CHP Grup Başkanvekili'nden Terör Suçlamalarına Tepki - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili'nden Terör Suçlamalarına Tepki

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul'daki belediyelere yönelik 'terör örgütüne finans sağlamak' suçlamasıyla düzenlenen operasyonlara tepki gösterdi. Gözaltıların hukuka aykırı olduğunu iddia eden Günaydın, partilerine yönelik itibar suikastları yapıldığını belirtti.

11.03.2025 15:59  Güncelleme: 16:29
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(İSTANBUL) İstanbul'da bazı belediyelere 'terör örgütüne finans sağlamak' suçlamasıyla düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "Vatan Emniyet'e götürülen gözaltılara yönelik yürütülen soruşturmada gizlilik kararı verildi ve ayrıca yarın sabah saat 09: 00'a kadar avukat görüş yasağı konuldu. Buna karşılık bir taraftan savcılık açıklaması ile masumiyet karinesi ihlal edilirken, diğer taraftan yandaş basına sızdırılan "bilgilerle" partimize ve yöneticilerimize yönelik itibar suikastları yapılmaktadır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında çoğu belediye çalışanı çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tepki gösterdi. "Bu sabah partimize yönelik bir başka hukuk dışı operasyon haberiyle daha uyandık" başlığıyla sosyal medya hesabı X'den bir paylaşım yapan Günaydın şu ifadelere yer verdi:

"Partimize ve yöneticilerimize yönelik itibar suikastları yapılmaktadır"

"10 yıl öncesine dayalı bir olayla ilgili olarak; Şişli, Sarıyer, Ataşehir ve Maltepe belediyemizin eski yöneticilerinden oluşan 34 kişi, sabahın erken saatlerinde gözaltına alındılar. Vatan Emniyet'e götürülen gözaltılara yönelik yürütülen soruşturmada gizlilik kararı verildi ve ayrıca yarın sabah saat 09: 00'a kadar avukat görüş yasağı konuldu. Buna karşılık bir taraftan savcılık açıklaması ile masumiyet karinesi ihlal edilirken, diğer taraftan yandaş basına sızdırılan 'bilgilerle' partimize ve yöneticilerimize yönelik itibar suikastları yapılmaktadır. Hukukçu milletvekili arkadaşlarımızdan, süreci yakından izlemek üzere oluşturulan heyetimiz, sabah erken saatlerinden itibaren İl Başkanlığımızda toplanarak değerlendirmelerde bulunmuştur.

"Heyetimiz süreci yakından izleyecektir"

Bu çerçevede; İl Başkanımız bu sabah Vatan Emniyet önünde tutuklu yakınları ile görüşmüştür. Avukat görüş yasağına karşı itiraz, avukat arkadaşlarımız tarafından bugün gerçekleştirilmiştir. Grup başkanvekili, il başkanı ve milletvekillerinden oluşan heyetimiz, yarın (12 Mart 2025) Çarşamba günü saat 11: 00'de Vatan Emniyet önünde bulunarak süreci yakından izleyecektir. 10 yıl evvelki bir olayın, 10 yıl boyunca herhangi bir soruşturma ve kovuşturma sürecine muhatap olmamışken, bugün kamuoyunda algı oluşturmak amacıyla bilinen yöntemlerle sabah operasyonuyla kamuoyuna sunulmasındaki amacı biliyoruz.

"Tüm süreçlere karşı, dayanışmayla adalet aramaya, siyasetle mücadele etmeye devam edecektir"

Kuşkusuz hiç kimse adaletin uygulamalarından muaf durumda değildir, olamaz. Ancak operasyona konu olgunun 10 yıl öncesine dayanması, operasyonun zamanlaması ve kullanılan yöntemlerin, hukuka ve adalete uygun olmadığı açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi, yargının araçsallaştırıldığı tüm süreçlere karşı, dayanışmayla adalet aramaya, siyasetle mücadele etmeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili'nden Terör Suçlamalarına Tepki - Son Dakika

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