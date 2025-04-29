CHP, Heyelanları Eleştirdi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Karadeniz'de meydana gelen heyelanlar üzerinden iktidarı eleştirdi. Yavuzyılmaz, "AK Parti afetlerden ders çıkarmıyor. AK Parti'nin afetlere yaklaşımı afeti önlemekten çok afet başa gelince afeti yönetmeye çalışmak. 23 yıldır yürütülen rantçı ve tabiatı bilimi yok sayan politikalarla bugün yaşadığımız ekolojik felaketlerin taşları döşendi. Ülkemize rüzgar esen AK Parti şimdi fırtına biçiyor. Alınmayan tedbirler nedeniyle hayatlar karartılmaya devam ediyor" dedi.

Samsun'da aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği bir kişinin de yaralandığı heyelanın meydana geldiği bölgede ikinci kez heyelan meydana geldi. Tedbir amaçlı 5 katlı bir bina ise tahliye edildi. Bölgede yaşanan heyelanlar nedeniyle açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Karadeniz yıllardır alarm veriyor" diyerek şöyle konuştu:

"AK Parti iktidarı Karadeniz ile inatlaşmaya devam ediyor. Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı. Bugün aynı bölgede bir heyelan daha gerçekleşti. Karadeniz yıllardır alarm veriyor. İlgili bakanlıkları heyelan, sel ve taşkın tehlikeleri konusunda uyarıyoruz, soru önergeleri veriyoruz, araştırma önergeleri veriyoruz. Sorduğumuz sorulara 'gereken tedbirleri alıyoruz' yanıtı veriliyor. Oysa gereken tedbirlerin alınmadığını yaşanan can kayıplarında görüyoruz.

" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bilimden değil, inşaattan ve ranttan yana tercihte bulunuyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bilimden değil inşaattan ve ranttan yana tercihte bulunuyor. Bakanlık 2019 yılında Rize, Trabzon, Ordu, Samsun, Giresun ve Artvin illerini kapsayan 15 maddelik Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planı'nı açıkladı. Söz konusu planda 'heyelanlarla ilgili olarak yüksek heyelan ve sel riski bulunan bölgelerde yer alan binalar tespit edilecek, uygun alanlara taşınacak bu bölgelerde inşaat faaliyetlerine izin verilmeyecek ayrıca heyelan alanlarında mevcut yollar için alternatif yol güzergahlarının araştırılacağı ve bu yolların güçlendirileceği' belirtiliyor. Ancak buradaki tedbirlerin hiçbirisi uygulanmadı.

"Felaketler artarak devam ediyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2021 yılında 97 vatandaşımızı kaybettiğimiz Batı Karadeniz sel felaketinden 2 ay sonra ismine iklim değişikliği ibaresini ekledi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu ancak bakanlığın isminin değişmesinden başka hiçbir şey değişmedi. Felaketler artarak devam ediyor. AK Parti afetlerden ders çıkarmıyor. AK Parti'nin afetlere yaklaşımı afeti önlemekten çok afet başa gelince afeti yönetmeye çalışmak. 23 yıldır yürütülen rantçı ve tabiatı bilimi yok sayan politikalarla bugün yaşadığımız ekolojik felaketlerin taşları döşendi. Ülkemize rüzgar esen AK Parti şimdi fırtına biçiyor. Alınmayan tedbirler nedeniyle hayatlar karartılmaya devam ediyor."