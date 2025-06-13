CHP Heyeti, Ekrem İmamoğlu’nu Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Heyeti, Ekrem İmamoğlu’nu Cezaevinde Ziyaret Etti

13.06.2025 15:40  Güncelleme: 16:24
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CHP heyeti, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarını Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 'Geri adım atmayacağız' diyerek sürece dair görüşlerini açıkladı.

(İSTANBUL) - CHP heyeti, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve ilçe belediye başkanlarını ziyaret etti. CHPGrup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Biz CHP olarak başımız dik, burada bulunan arkadaşlarımızla onur duyuyoruz. Onların attığı imzaya, her adıma kefiliz. Halk da öyle düşünüyor. Bir milim geri adım atmayacağız, bir milim eğilmeyeceğiz. İktidarın istediği gibi bir muhalefet değil, halkın istediği gibi bir iktidar olacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl ve CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, bugün Silivri'de Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanları Ahmet Özer, Rıza Akpolat, Alaattin Köseler, Resul Emrah Şahan, Hasan Akgün, Hakan Bahçetepe, Utku Caner Çaykara, Oya Tekin, Kadir Aydar ile Kadriye Kasapoğlu, Ali Rıza Yılmaz ve Baki Aydöner'i ziyaret etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Başarır, yaşananların Türkiye demokrasisi ve hukuk sistemi açısından "acı verici bir tablo" oluşturduğunu ifade etti. Başarır, "Başta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere, belediye başkanlarımız ve parti meclis üyelerimizle birlikte bir görüşme gerçekleştirdik. Üzülerek söylüyorum ki, 33 yıldır belediye başkanlığı yapan Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün de 33 yaşında Avcılar Belediye Başkanı seçilen Utku Caner Çaykara da aynı isyanı dile getirdi. Tertemiz, halkın desteğini almış, bu ülkenin en nitelikli siyasetçileri burada" diye konuştu.

"Bir milim geri adım atmayacağız, bir milim eğilmeyeceğiz"

Belediye başkanları hakkında somut hiçbir delil bulunmadığını belirten Başarır, şunları söyledi:

"Maalesef halk desteğini kaybetmiş, niteliksiz bir yargı tarafından tutsak bırakıldılar. Aylardır ortada hiçbir somut delil yok. MASAK raporlarında en ufak bir para hareketine rastlanmamış. Sadece sahte tanıklar, zorla alınmış ifadeler ve 'etkin pişmanlık' adı altında alınan beyanlarla insanlar burada tutuluyor. Bu rezalete bir son verilmeli."

Başarır, kamuoyunda oluşan tepkiye de dikkat çekerek, "Türkiye'nin her yerinde insanlar bu rezalete tepki gösteriyor. Biz CHP olarak başımız dik, burada bulunan arkadaşlarımızla onur duyuyoruz. Onların attığı imzaya, her adıma kefiliz. Halk da öyle düşünüyor" dedi. Başarır, sürecin siyasi bir müdahaleyle yürütüldüğünü belirterek, şubat ayında tutuklanan belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin ancak eylül ayında hakim karşısına çıkabileceğini, bunun özel yetkili mahkemeleri bile aratacak düzeyde bir hukuksuzluk olduğunu söyledi.

Başarır, "Bir milim geri adım atmayacağız, bir milim eğilmeyeceğiz. İktidarın istediği gibi bir muhalefet değil, halkın istediği gibi bir iktidar olacağız" dedi.

"Bu zulüm sona erecek, güzel günler yakındır"

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ise Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Moralleri oldukça yerinde ve yaşanan sürecin farkındalar" dedi. Halkın da yaşanan gelişmelerin bilincinde olduğunu ifade eden Torun, "Onlar bir siyasi tutsaklar, siyasi esaret altındalar. Yargı sopasını kullanarak onlara esir olanlar bir gün yaptıklarından pişman olacaklar" ifadelerini kullandı. Mücadelelerinin demokrasi ve adalet sağlanana kadar devam edeceğini vurgulayan Torun, geçmişte benzer senaryolar yaşandığını ancak ders alınmadığını söyledi. Torun, şunları kaydetti:

"Geçmişte Zekeriya Öz'e zırhlı araba verenler, onu kahraman ilan edenler daha sonra ne olduğunu gördü. Bugün de benzer bir süreci yaşıyoruz. Bu utanca bir an önce son verilmesini istiyoruz. Artık yargıyı bir sopa olarak değil, adaleti yerine getirerek, adaleti tesis ederek sürdürmelerini istiyoruz."

İktidarın baskılarının zulmü artırdığını belirten Torun, "Her baskının sonunda mutlaka bir güzellik gelecektir. Halkın iktidarını kurarak demokrasiyi ve adaleti tesis edeceğiz, kimse haksızlığa uğramayacak" dedi. Belediye başkanları ve bürokratların gözündeki inancın kendilerine güç verdiğini ifade eden Torun, "Onlar demokrasi ve adalet için, milletin menfaati için burada tutuluyorlar. Bu zulüm sona erecek. Güzel günler yakındır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Ekrem İmamoğlu, Politika, Cezaevi, Marmara, Silivri, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Heyeti, Ekrem İmamoğlu’nu Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika

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