CHP, İliç Maden Kazası Komisyonunda Bakan Kurum'un Dinlenmesini İstedi - Son Dakika
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CHP, İliç Maden Kazası Komisyonunda Bakan Kurum'un Dinlenmesini İstedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İliç'teki 9 işçinin ölümüne sebep olan maden faciasında 'asli kusurlu' olduğunu ileri sürerek, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nda dinlenmesini istedi. Yavuzyılmaz ayrıca, faciada hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin de dinlenilmesini talep etti.

03.07.2024 18:50
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(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İliç'teki 9 işçinin ölümüne sebep olan maden faciasında "asli kusurlu" olduğunu ileri sürerek, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nda dinlenmesini istedi.

TBMM İliç Kazasını Araştırma Komisyonu 12. toplantısında Hacettepe ve Dokuz Eylül üniversitesinden akademisyenler sunum yapıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 2021 yılında şirketin kapasite artışına "ÇED olumlu" kararı verdiği hatırlatarak, faciadan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin "asli kusurlu" bulunması nedeniyle komisyonda dinlenmesini talep etti.

Komisyona talebini ilişkin dilekçe sunan Yavuzyılmaz,  ayrıca maden faciasında hayatını kaybeden 9 işçinin de ailelerinin dinlenilmesini de istedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP, İliç Maden Kazası Komisyonunda Bakan Kurum'un Dinlenmesini İstedi - Son Dakika

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