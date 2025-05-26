CHP İstanbul'dan İmamoğlu'na Özgürlük Protestosu - Son Dakika
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CHP İstanbul'dan İmamoğlu'na Özgürlük Protestosu

26.05.2025 19:16  Güncelleme: 20:02
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CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekrem İmamoğlu'nun afişlerini yasaklamasını protesto etti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun toplumla bağını koparmaya çalıştıklarını ve bu durumu kınayarak, her gün farklı ilçelerde kampanya yürüteceklerini açıkladı.

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL)- CHP İstanbul İl Başkanlığı, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, afiş ve resimlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasaklanmasını Eminönü Meydanı'nda protesto etti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hem kendisinin hem de İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın Ekrem İmamoğluyla görüşmesine izin verilmediğini söyleyerek, "Hem bizimle bağını kesmek istiyorlar hem de toplumla bağını kesmek istiyorlar hem de Ekrem İmamoğlu'nu topluma unutturacaklarını sanıyorlar. Bütün saha araştırmaları, tüm anketler şunu gösteriyor; Cumhur İttifakı seçmeninin yüzde 30'u toplam Türkiye'nin yüzde 70'i Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu olmasını yanlış ve hatalı bir karar olarak görüyor" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, afiş ve resimlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasaklanmasını "İmamoğlu'na özgürlük" pankartı ve görselleriyle Eminönü Meydanı'nda saha çalışması gerçekleştirdi. Etkinliğe CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Fatih İlçe Başkanı Yavuz Nazlıgül ve CHP ilçe örgütü katıldı.

"Ekrem İmamoğlu'nu topluma unutturacaklarını sanıyorlar"

Hergün saat 17.00 ile 19.00 saatleri arası İstanbul'un 39 ilçesindeki çeşitli alanlarda Ekrem İmamoğlu'na özgürlük isteyeceklerini belirten Çelik, "19 Mart'ta bir darbe girişimi gerçekleştirdiler. 19 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını önce gözaltına alıp sonra tutukladılar. Sonra da aslında onun toplumla bağını kesmeye çalıştılar. Bizimle bağını kesmeye çalıştılar. Ben yaklaşık üç haftayı aşkın bir süredir bakanlıktan izin talebinde bulunmama rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla bir il başkanı olarak görüşemiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili şu anda ne yazık ki izin alamıyor ve görüşemiyor. Hem bizimle bağını kesmek istiyorlar hem de toplumla bağını kesmek istiyorlar hem de Ekrem İmamoğlu'nu topluma unutturacaklarını sanıyorlar. Neden yapıyorlar bunu? Ekrem İmamoğlu'nu tutukladılar, bütün saha araştırmaları, tüm anketler şunu gösteriyor; Cumhur İttifakı seçmeninin yüzde 30'u toplam Türkiye'nin yüzde 70'i Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu olmasını yanlış ve hatalı bir karar olarak görüyor" dedi.

"İmamoğlu'nun toplumla bağını kesmek istediler"

İktidarın toplumda bu tutuklamayla ilgili bir rızalık üretemedikleri için Ekrem İmamoğlu'nun görünürlüğünü azaltmaya çalıştıklarını belirten Çelik şöyle devam etti: "Ne yaptılar? İlk önce outdoor şirketlerine kayyum atadılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi açık hava billboardlarını çeşitli şirketler ihale yoluyla veriyor ve o şirketlerden kiralamalar yapılıyor. O outdoor şirketlerine, kayyumlar atadılar. Niye? Ekrem İmamoğlu'nun afişleri o açık hava billboardlarına asılmasın, köprülere asılmasın diye. Sonra ne yaptılar? Ekrem İmamoğlu'nun X hesabını askıya aldılar. Sosyal medya hesabını kapattılar. Yani toplumla bağını kesmek istediler. Ne yaptılar? Savcılıktan bir yazı yayınladılar. Efendim işte '2911 sayılı kanun, 5326 sayılı kanuna göre Ekrem İmamoğlu'nun afişleri asılamaz posterlere asılamaz.' Ne demek bu? Ortada henüz bir iddianame yok. Ortada bir yargılama yok. Bütün hukuk kuralları der ki; suçu kesinleşene kadar herkes suçsuzdur. Masumiyet karinesi diye bir şey vardır. Ama peşinen suçlu ilan edip afişleri, posterleri asılamaz diyorlar."

"Özgürlük ve adalet mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz"

Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun afişlerinin CHP binalarından indirmeye çalışıldığını ifade ederek, "Şu anda biz burada bu çalışmayı yürütürken, İstanbul'un bir ilçesinde polis memuru 'Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binasındaki Ekrem İmamoğlu afişini sökün' diyorlar. Tabii ki ilçe başkanımız buna izin vermiyor, o afişin orada kalması için bir mücadele sergiliyor. Ekrem İmamoğlu'nun afişlerini, posterlerini Cumhuriyet Halk Partisi binalarından indirmeye Çalışıyorlar. Peki biz ne yapıyoruz? Biz de İstanbul'un 39 ilçesinde her gün saat 17.00 ile 19.00 arası İmamoğlu'na özgürlük görsellerimizle meydanlarda oluyoruz ve demokrasi mücadelemizi, özgürlük mücadelemizi, adalet mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Ekrem İmamoğlu özgürleşene kadar mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ekrem İmamoğlu Silivri zindanından çıkacak, belediye başkanlarımız Silivri zindanından çıkacak, görevlerinin başına dönecekler. Bütün siyasi tutsaklar serbest kalana kadar erken seçim sandığı milletin önüne gelene kadar kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul'dan İmamoğlu'na Özgürlük Protestosu - Son Dakika

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