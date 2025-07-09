CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'e Hile İddiası - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'e Hile İddiası

09.07.2025 20:18
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Özgür Çelik'in seçiminde hile iddialarıyla ilgili ifade verdi, soruşturma devam ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, menfaat karşılığı il başkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığının son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Özgür Çelik, soruşturma kapsamında verilen talimat sonrası dün İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek ifade verdi.

Çelik, ifadesinde CHP'nin 8 Ekim 2023'teki il kongresinde il başkanı seçildiğini belirtti.

Kongre sürecine ilişkin bilgi vermesi istenen Çelik, "CHP'de 6 yıla yakın ilçe başkanlığı yaptım. 38. olağan kongre döneminde tekrar ilçe başkanı seçildim. Bu kongreye giden süreçte seçilen 39 ilçe başkanının 26'sı, içlerinden bir ilçe başkanını il başkanı olarak görmek istediler. 26 ilçe başkanımız aralarında yaptıkları değerlendirmeyle beni il başkanlığına aday gösterdiler. Değerli il delegelerimizin teveccühüyle başkan seçildim." dedi.

Çelik'e, Beykoz Belediye Başkanlığınca bir kısım mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle açılan davanın tutuklu sanıklarından Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün bu dosya kapsamında alınan ifadesindeki içerikler soruldu.

Gümüş ifadesinde, Çelik'in kendisini arayıp İstanbul Olağan Kongresi'nde destek istediğini, "Bak biz hemşehriyiz. Senin beni desteklemen lazım. Beşiktaş'ta Fahrettin abin var. Onunla bir görüş." dediğini anlattı.

O dönemde Beykoz CHP İlçe Teşkilatı'nda görev yaptığı için durumu İlçe Başkanı Mahir Taştan'a ilettiğini belirten Gümüş, Taştan'ın bu görüşmeye yalnız gitmemesi için kendisini uyardığını, bunun üzerine il delegesi Uğur Gökdemir ile Fahrettin Çırak adlı kişiyle görüşmek üzere Beşiktaş'a gittiklerini aktardı.

Çelik'e oy verilmesi için 100 bin TL teklif edildiği iddiası

Gümüş, "Bu görüşme esnasında Çırak bize, Özgür Çelik'i kendilerinin aday yaptığını, bizim gibi genç adamların yaşlıların yanında ne işi olduğunu, Özgür Çelik'e oy vermemiz gerektiğini, kendisinin burada bulunmasını Özgür Çelik ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın istediğini belirterek, kişi başı 100 bin TL para teklif etti." iddiasında bulundu.

Para teklifinin nereye kadar çıkacağını görmek için iki kişi olarak toplamda 750 bin TL istediklerini, görüşmeyi de sesli olarak kaydettiklerini anlatan Gümüş, "Ses kaydı başlamadan önceki zaman diliminde Fahrettin Çırak bize vermeyi düşündüğü para miktarını açıklamıştı. Bu parayı da Özgür Çelik'in yönlendirmesiyle bize vereceğini zaten bana telefon eden kişinin Çelik olması sebebiyle anladım. Oradan çıktıktan sonra Beykoz İlçe Başkanımız Mahir Taştan'ın yanına gidip ses kaydını teslim ettik. Mahir Başkan da bu kaydı dönemin İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verdi. Canan Hanımın da bu kaydı o dönemki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiğini biliyorum." ifadesini kullandı.

Özgür Çelik, Gümüş'ün bu ifadesine ilişkin, kongrede aday olduğunda 600 il delegesinin tamamını tek tek aradığını belirterek, "Aradığım her delegeye birbirine benzer ifadeler kullandım. Kongrede rekabet içinde olduğumuz Cemal Canpolat'ın daha önce il başkanlığı yaptığını, kıymetli bir büyüğümüz olduğunu, benim yaşımın daha genç olduğunu, daha hızlı koşacağımı, partiyi daha iyi temsil edeceğimi, 6 yıllık ilçe başkanlığı deneyimimle genç enerjimi birleştirerek daha başarılı bir süreç yürüteceğimi ifade ederek delegelerden destek istedim. Bu aramaları da normal bir biçimde yaptım. FaceTime üzerinden bir arama yapmadım." dedi.

"Gümüş, kongrenin kaybeden tarafındadır"

Çelik, Veli Gümüş'ü yüz yüze hiç görmediğini, kongre döneminde de özel bir tanışıklığı olmadığını, aday olması sebebiyle elindeki listeden standart bir arama yaptığını belirtti.

Gümüş Beykoz operasyonunda gözaltına alındığında ismine aşina olduğunu bildiren Çelik, "Son dönemlerde gözaltına alınıp tutuklananların çeşitli iftiralarla cezaevinden kurtulmaya çalıştığını görüyoruz. Kaldı ki Veli Gümüş, İstanbul kongresinde rakibim olan Cemal Canpolat'ın listesinde yönetici adayıdır ve kongrenin kaybeden tarafındadır. Ayrıca ifadelerinin yalan ve iftira olduğunu, kendi ifadelerinden de açıkça görüyoruz." dedi.

"Kongreyi kaybetmiş listede yer alan bir ismin ifadeleriyle İstanbul İl Kongresinin sakatlanması amaçlanmaktadır." ifadesini kullanan Çelik, Fahrettin Çırak'ın CHP meclis üyesi olduğunu belirterek, bu kişiyle kongre süreçlerini etkileyecek bir görüşme yapmadığını savundu.

Çelik, dosya kapsamında ifadesine başvurulan gazeteci T.E'nin Kasım 2023'te yapılan ana kurultayda şaibeler olduğu iddiasının sorulması üzerine, bu kişiyi tanımadığını, iddiaların muğlaklık içerdiğini ve bu nedenle değerlendirme yapmayı uygun görmediğini ifade etti.

Dosyaya giren bir ses kaydıyla ilgili alınan bilirkişi raporunda 3 kişinin karşılıklı diyalogları gösterilen Çelik, kendisi ile Cemal Canpolat'ın adının geçtiği ve çeşitli meblağlarda pazarlık yapılan diyaloglarla ilgisi olmadığını savundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, istanbul, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'e Hile İddiası - Son Dakika

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