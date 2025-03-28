CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: "Ekrem Başkanımız Yarın Saat 12.00'deki Büyük Buluşmaya Tüm Yurttaşları Davet Ediyor"

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Ekrem Başkanımız bütün yurttaşlarımızı yarın saat 12.00'de o büyük buluşmaya davet ediyor" dedi.

Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na ziyaretler sürüyor. İmamoğlu'nu bugün CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Çelik, şunları söyledi:

"Silivri bir toplama kampına dönüşmüş durumda, listeleri saymakla bitiremiyoruz. Bir yandan da insanlar Silivri'nin soğuğunda dışardalar. Saatlerce sıra bekleyenler var görüş yapmak için. 22. yüzyıl dünyasına, Türkiye'sine yakışmayan bir manzara, durumla karşı karşıyayız. İçerdeki insanların suçu nedir? Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, 2019'dan bu yana 16 milyon İstanbulluya hizmet ediyor.

Özellikle iktidarın yoksullaştırdığı yurttaşlarımıza sosyal destekler başta olmak üzere, kent lokantaları, anne kartlar, öğrenci bursları ile el uzattı Ekrem İmamoğlu. Devletin, İstanbul'un kaynaklarını İstanbullular için harcadı. Bugün de geçtiğimiz hafta yaptığımız ön seçimle 16 milyona yakın insanın oyuyla ön seçimde seçildi. Aslında 16 milyon da değil. Neden değil? Biz normalde sadece parti üyelerimizle yapacaktık ön seçimi. Ona göre bir organizasyon yapmıştık. Son anda vatandaşa açmaya karar verdik. 4 üye sandığı, 1 vatandaş sandığı koyduk. Bunu tam tersine çevirmek zorunda kaldık gibi. Ön seçim için titiz ama vatandaş sandığı için acele kararla zayıf bir organizasyon yapmamıza rağmen 16 milyon vatandaş sandığa gitti ve oy kullandı. İstanbul'da 3 milyon 300 bine yakın insan sandığa gitti ve oy kullandı. Daha güçlü bir organizasyonla ve erken bir duyuruyla demek ki 30 milyona yakın insan sandığa gidebilirdi. Dolayısıyla mevcut Cumhurbaşkanının, mevcut Cumhur İttifakı'nın aldığı oydan daha fazla oyla ön seçimde seçilmiş bir kişi Silivri zindanında yatıyor.

"Ekrem Başkan çok güler yüzlü, motivasyonu çok yüksek, çok moralli"

Türkiye'nin ana muhalefet partisinin, son yapılan seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olmuş CHP'nin cumhurbaşkanı adayı şu anda Silivri zindanında yatıyor. Ama şunu söyleyeyim, içeriye girdik. Tabii 1,5 buçuk yıldır yakın mesaimiz var. 6,5 yıl ilçe başkanlığı yaptım, o dönemlerden çok iyi tanışıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu ilçe belediye başkanlığından tanıyorum ben. Ben biraz duygulandım dolayısıyla ama Ekrem Başkan çok güler yüzlü, motivasyonu çok yüksek, çok moralli.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatının gözaltına alınması da sorulan Çelik, şöyle devam etti:

"Şu anda Mehmet Pehlivan adliyede ifadede. Onun sürecini de çok yakından takip ediyoruz. Yarın Maltepe'de saat 12.00'de biz büyük bir miting gerçekleştireceğiz. Biz Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi diyoruz, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel dün biliyorsunuz TBMM'de vekillerimizin tamamına yakınının oyuyla Cumhurbaşkanı adayımız olarak onaylanmış oldu. Yarın da halkımızla birlikte, hem Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımız hem de İstanbullularla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamış olacağız. Ekrem Başkanımız da bütün yurttaşlarımızı yarın saat 12.00'de o büyük buluşmaya davet ediyor."

"Mücadelenin birinci adımı Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun ve siyasi tutsakların içeriden çıkması"

CHP'den kendisine yarınki miting için davet gelmediğini söyleyen Memleket Partisi Muharrem İnce'nin açıklamalarının sorulması üzerine Çelik, şunları söyledi:

"Ben İstanbul İl Başkanı olarak İstanbul'daki tüm siyasi parti temsilcilerinin il başkanlarını takip ediyorum. Ayrıca Genel Merkez düzeyinde ben İstanbul İl Başkanı olarak İstanbul'daki siyasi partileri davet ediyorum. Bu konuyla ilgili olarak bir heyet oluşturdum ve diğer siyasi partilerin il başkanlarını davet ediyoruz. Ancak diğer siyasi partilerin genel başkanları Genel Merkez tarafından davet ediliyor. Genel Başkanımız Özgür Özel şu anda CHP İstanbul il binasında, mutlaka diğer siyasi partilerin genel başkanlarını da davet edecektir. Onlar mitinge katılacaklardır. Sadece siyasi partilerin genel başkanları değil sivil toplum kuruluşu temsilcilerini, sendikaları, meslek örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini, yurttaşlarımızı, sanatçıları.. Yani aslında tüm Türkiye'yi, tüm İstanbulluları yarın gerçekleştireceğimiz İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'ne davet ediyoruz.

Bir şeyi de şöyle açıklayayım, Genel Başkanımız Saraçhane'de miting çağrısı yaptı ve kamuoyunda şöyle bir şey konuşuldu 'CHP cumartesi günü İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığını açıklayıp bir final mi yapıyor bu direniş, mücadele sürecine ilişkin.' Hayır, yarın Maltepe'de gerçekleştireceğimiz saat 12.00'de yapacağımız miting yepyeni bir başlangıcı ifade ediyor, büyük bir mücadelenin başlangıç adımı. Ne zaman biter bizim mücadelemiz? Silivri zindanından Ekrem İmamoğlu çıkar, belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, buradaki öğrenciler, siyasi partilerin genel başkanları çıkarlar; mücadele o gün de bitmez. Mücadelenin birinci adımı Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun ve siyasi tutsakların içeriden çıkması. Asıl ne zaman biter bu mücadele? Erken seçim sandığı gelir Türkiye'nin önüne konulur, Türkiye'de bir iktidar değişimi gerçekleşir ondan sonra yine mücadele devam eder, bu sefer Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesi başlar. Ne zaman biter? Ne zaman Türkiye'nin toplumsal barışı tam anlamıyla tesis edilir, bu ülkede herkes refah içerisinde yaşar. Ne zaman bu ülkede adalet, hukukun üstünlüğü sağlanır o zaman 'bu mücadele bitti' deriz. Dolayısıyla yeni başlıyoruz. 'Bu daha başlangıç mücadeleye hep birlikte devam edeceğiz' diyoruz."