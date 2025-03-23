CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun Adaylığını Vurguladı - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun Adaylığını Vurguladı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek, 'İlk erken seçimde cumhurbaşkanı olacak ve bu karanlığı hep birlikte yeneceğiz' dedi. Ön seçim sandığında oy kullanan Çelik, İmamoğlu’na karşı yapılan operasyonları eleştirdi.

23.03.2025 17:22  Güncelleme: 17:51
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(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Saraçhane'de kurulan ön seçim sandığında oyunu kullandı. Çelik, "Artık CHP'nin, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin, 86 milyon insanın cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'dur. İlk erken seçimde cumhurbaşkanı olacak ve bu karanlığı hep birlikte yeneceğiz. 500 yıl sonra sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada konuşulacak bu sandık" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylı ön seçimi için oy verme işlemleri sürüyor. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak girdiği seçimde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de oyunu kullandı.

İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinde kurulan sandıkta oyunu kullanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gazetecilere açıklama yaptı. Hayatının en anlamlı oyunu kullandığını belirten Çelik, şunları söyledi:

"Bu sandığı kurdurmamak için her şeyi yaptılar, türlü tezgahlar kurdular, türlü hileler yaptılar. Bu sandık kurulmasın buraya diye 16 milyonluk bir kentin seçilmiş belediye başkanını gözaltına aldılar. Şimdi de Silivri zindanına gönderdiler. Tek bir amaçları vardı. Bu sandık buraya kurulmasın ve Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmasın diye bunu yaptılar. Çünkü Ekrem İmamoğlu, her girdiği seçimi kazandı. Onunla yarışmaktan korktukları için zaman ayarlı bir operasyonla büyükşehir belediye başkanımızı, cumhurbaşkanı ön seçim adayımızı gözaltına aldılar. Şimdi Silivri zindanına gönderdiler. Bu sandık buraya kurulmasın diye yaptılar bunu ama biz kararlılıkla hem İstanbul'da hem Türkiye'nin dört bir yanında bu sandıkları kurduk. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanında insanlar sandıkların kurulduğu salonlara sığınıyor. Sandıkları sokaklara, caddelere taşımak zorunda kalıyorlar. Kültür merkezlerine, düğün salonlarına sığmıyor, sandıkların kurulduğu ilçe binalarına sığmıyor insanlar. Yurdun dört bir yanında insanlar sokaklara çıkmış durumda. İki ayrı sandıkta oylar kullanılıyor. Bir üye sandığında oylar kullanılıyor. Bir de dayanışma sandığında oylar kullanılıyor. Saat 17.00'de açacağız sandıkları. Tertemiz, pırıl pırıl bir biçimde sayımları gerçekleştireceğiz. Sayın Genel Başkanımız Türkiye kamuoyuyla Türkiye'nin dört bir yanında üye olarak kaç kişinin oy kullandığını, yurttaş olarak kaç kişinin oy kullandığını Türkiye ve dünya kamuoyuyla paylaşacak.

"İmamoğlu'na karşı kaybedeceklerini biliyorlar"

Konuşmama biraz duygulu başladım. Onların yapmaya çalıştığı bir şey var. Bu uygulamalarla üç şeyi hedefliyorlar. Bir, toplumun gerçek sorunlarını örtmek istiyorlar. 22 yılın sonunda Türkiye'yi bir yoksulluğa ve sefalete sürüklediler. Türkiye aynı anda bir adalet krizini, bir ekonomik krizi, bir güvenlik krizini yaşıyor. Bunlar konuşulmasın istiyorlar. Toplumun gerçek sorunlarının üzerini örtmek istiyorlar. İkincisi, bizi korkutmak, susturmak, gözdağı vermek istiyorlar. Toplumun önüne korku duvarları örmeye çalışıyorlar ama o korku duvarlarını özellikle üniversite gençleri, kadınlar, yıka yıka Türkiye'nin dört bir yanında, özellikle Saraçhane Meydanı'na geliyorlar. Hakkari'den Edirne'ye, meydanlara çıkıyorlar. Her gün 20.30'da adalet, demokrasi, özgürlük diye haykırıyorlar. Üçüncü amaçları da kendilerine göre rakip dizayn etmek istiyorlar. Korkuyorlar Ekrem İmamoğlu'ndan. Ona karşı kaybedeceklerini biliyorlar. 4 kere kaybettiler. 5'incisini kaybedeceklerini biliyorlar. O yüzden Silivri zindanına gönderdiler ama korkunun ecele faydası yok. Ekrem İmamoğlu'nu oradan alacağız. Ekrem İmamoğlu o zindandan çıkacak. Bugün bu sandık şu anlama geliyor. Artık CHP'nin, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin, 86 milyon insanın cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'dur. İlk erken seçimde cumhurbaşkanı olacak ve bu karanlığı hep birlikte yeneceğiz."

"Milim geri adım atmayız, onlardan korkan onlar gibi olsun"

Sandığı işaret ederek "Yol haritası burada" diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"102 yıllık Cumhuriyet tarihinde hiçbir örneği olmayan bir biçimde bu 23 Mart tarihine herkes bir kenara not etsin. 100, 200, 500 yıl sonra sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada konuşulacak bu sandık. Bugün Türkiye'nin dört bir yanına kurulan bu üye, vatandaş sandığı konuşulacak. Bütün kitaplar yazacak bu sandığı. Türkiye'nin cumhurbaşkanı adayıdır Ekrem İmamoğlu. 86 milyonun ve erken seçimi hep birlikte ülkeyle beraber, toplumla beraber bu ülkenin önüne getireceğiz. Ekrem İmamoğlu, bu ülkenin yeni cumhurbaşkanı adayı olacak. Asla umutsuz değiliz, asla karamsar değiliz. Bir milim geri adım atmayız, onlardan korkan onlar gibi olsun. Biz bu ülkenin önüne sandığı getireceğiz ve bu karanlığı hep beraber yeneceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun Adaylığını Vurguladı - Son Dakika

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