CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun mazbatasını alacağı saatte partililere çağrı yaptı

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanlığı'na üçüncü kez seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alacağı saatte partililere "Birlikte başardık, mazbatamızı da birlikte alalım" çağrısı yaptı. Ancak Çelik, "Toplanma alanımız adliyenin önündeki meydandır. Lütfen adliye içerisine girilmemesi konusunda hassasiyet gösterelim. Adliye içerisindeki rutin süreçlerin sağlıklı ilerlemesi açısından hassasiyet önemlidir" uyarısını yaptı.

Çelik, İmamoğlu'nun mazbatasını üçüncü kez alacak olmasıyla ilgili ilk paylaşımında "Birlikte başardık, mazbatamızı da birlikte alalım. Sizleri bugün saat 16.00'da İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte mazbatamızı almaya davet ediyorum. Yeniden hoş geldin İstanbul!" ifadesini kullandı. Ancak daha sonra ikinci bir paylaşım yapan Özgür Çelik, adliyenin içerisine girilmemesini istedi. Çelik'in son uyarısı ise şöyle:

"Toplanma alanımız adliyenin önündeki meydandır. Lütfen adliye içerisine girilmemesi konusunda hassasiyet gösterelim. Adliye içerisindeki rutin süreçlerin sağlıklı ilerlemesi açısından hassasiyet önemlidir"