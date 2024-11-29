CHP İstanbul İl Başkanlığı Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanlığı Davasında Duruşma Devam Ediyor

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2019'da CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde çekilen 'para sayma' görüntüleriyle ilgili davada, avukatlar yargılamanın durdurulmasını talep etti. Duruşma, 11 Nisan'da yapılacak.

29.11.2024 15:04  Güncelleme: 15:09
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - 31 Mart seçimlerinden önce servis edilen ve 2019'da CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde bir avukatlık bürosunda çekilen "para sayma" görüntüleriyle ilgili davanın görülmesine devam edildi. Avukatlar, siyasi partilerle ilgili denetim yetkisinin Anayasa Mahkemesinda (AYM) olduğunu, dolayısıyla oradan bir denetim raporu gelmeden yapılan bu yargılamanın yüksek mahkemeyi çiğnemek anlamına geldiğini yineleyerek yargılamanın durdurulmasını istedi.

2019'da CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde bir avukatlık bürosunda çekilen "para sayma" görüntüleriyle ilgili davanın  ikinci duruşması İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Maltepe eski Belediye Başkanı Ali Kılıç, Şişli eski Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP önceki dönem İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz duruşmasa hazır bulunurken, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi İsmail Emre Telci de CHP adına yer aldı. Çok sayıda partili izleyici olarak katıldı.

Duruşmada savunma yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, o tarihlerde İstanbul İl Başkanlığı'nın başlatmış olduğu 'Bir tuğla da sen koy' kampanyasına katkıda bulunduklarını, suçsuz olduğunu ve beraatına karar verilmesini istedi. Maltepe eski Belediye Başkanı Ali Kılıç, "O tarihlerde Maltepe Belediye Başkanı olarak görev yapıyordum. Alehime beyanları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi.

"Bağışı direkt başkan üzerinden yaptım"

Avukat Ahmet Özdemir, savunmasında CHP üyesi olduğunu ifade ederek, "CHP İstanbul İl Binası'nın alınma sürecinde katkıda bulundum. Bağışı direkt başkan üzerinden yaptım, Muammer Keskin'e elden verdim. Parti üzerinden bağış yapmadım. Suçsuzum ve beraatımı talep ederim" şeklinde konuştu. Turgay Özcan ise o tarihlerde Küçükçekmece İlçe Başkanı olarak görev yaptığını belirterek, "Partimizin 'Bir tuğla da sen koy' kampanyasına destek oldum. Kampanya kapsamında parti örgütlerinin mensupları gönüllü olarak partinin banka hesabına para yatırdım. Suçsuzum, beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

Avukat Ergün Özer ise savunmasında, "Öncelikle elde edilen deliller yasa dışıdır. İddia makamı hiçbir soruşturma yapmadan iddianame hazırlamıştır. Yasa açık olduğu halde, iddia makamı bir takım yorumlar getirerek davayı sürdürmüştür. Ben doğrudan veya dolaylı yoldan herhangi bir parti yetkilisine para vermedim. Beraatimi talep ederim" dedi.

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun avukatları da müvekkillerinin yurt dışında bulunduğu için mazeretinin sayılmasını talep ettiklerini belirterek, eksik hususların giderilmesini istedi. Avukatlar dava hakkında durdurma kararı verilmesini de talep etti. Avukat Gözde Fil, geçen duruşmada, AYM'ye müzekkere yazılmasını talep etmişti. Para sayma konusuyla ilgili denetim yetkisinin AYM'de olduğu, dolayısıyla oradan bir denetim raporu gelmeden yapılan bu yargılamanın yüksek mahkemeyi çiğnemek anlamına geldiğini belirterek, yargılamanın durdurulmasını istemişti. Avukat Gözde Fil, aynı gerekçelerle bu duruşmada da yargılamanın durdurulmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tüm savunmalar alındıktan sonra durma kararı konusunda bir karar verilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı 11 Nisan Cuma saat 10.00'a erteledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Davasında Duruşma Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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