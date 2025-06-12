CHP: Kamu İşçileri Açlık Sınırında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP: Kamu İşçileri Açlık Sınırında

12.06.2025 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Taşcıer, kamu işçileri için teklif yok, açlık sınırında çalışma var dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, "Kamu işçilerini ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü görüşmeleri 27 Şubat'tan bu yana tek taraflı sürüyor. Kamu işçileri hala bir önceki yılın ücretleriyle çalıştırılıyor. Zira aradan geçen üç buçuk aya rağmen, iktidar cephesinden işçilerin ekonomik ve sosyal haklarına dair hiçbir somut teklif masaya konulmamıştır. Bu sessizlik organize bir oyalama stratejisidir. AKP, kamu işçisinin alın terini yok saymakta, zamanı tüketerek işçileri açlık sınırının biraz üstünde bir ücrete razı olmaya zorlayan bir çıkmaza sürüklemektedir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinde sürecin iktidar kanadı tarafından bilinçli bir şekilde tıkandığını ve kamu işçilerinin açlıkla karşı karşıya getirildiğini ifade etti. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Taşcıer, şunları kaydetti:

"Kamu işçilerini ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü görüşmeleri 27 Şubat'tan bu yana tek taraflı sürüyor. Kamu işçileri hala bir önceki yılın ücretleriyle çalıştırılıyor. Zira aradan geçen üç buçuk aya rağmen, iktidar cephesinden işçilerin ekonomik ve sosyal haklarına dair hiçbir somut teklif masaya konulmamıştır. Bu sessizlik organize bir oyalama stratejisidir. AKP, kamu işçisinin alın terini yok saymakta, zamanı tüketerek işçileri açlık sınırının biraz üstünde bir ücrete razı olmaya zorlayan bir çıkmaza sürüklemektedir.

"Anayasal haklara yönelik açık bir siyasi gaspla karşı karşıyayız"

Bakan Işıkhan 'Bayramdan sonra' diyerek süreci geçiştirmeye çalışırken, AKP iktidarı, milyonlarca emekçiyi açlık sınırının altında yaşamaya mahküm etmekle kalmıyor; talepleri de görmezden gelerek toplu pazarlık hakkını fiilen askıya alıyor. Anayasal haklara yönelik açık bir siyasi gaspla karşı karşıyayız.

"IMF programı doğrultusunda milyonlarca işçinin sofrasının küçüleceğinin, yoksulluğun derinleşeceğinin itirafıdır"

Mehmet Şimşek'in 'enflasyonla mücadele' adı altında yürüttüğü program, aslında emekçilerin ücretlerini baskılayarak halkı yoksullaştırma programıdır. İktidar, IMF'nin telkinleri doğrultusunda, kamu işçisinin ücretine yapılacak artışı bile uluslararası sermayeye endekslemektedir. IMF'nin 2025 için öngördüğü yüzde 31'lik enflasyon, aslında AKP'nin kamu işçisine reva gördüğü açlık sınırına yakın zam oranıdır. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda yer alan 'reel ücret artışları ılımlı seyredecek' vurgusundaki 'ılımlı' ifadesi de IMF programı doğrultusunda milyonlarca işçinin sofrasının küçüleceğinin, yoksulluğun derinleşeceğinin itirafıdır.

Zira Ocak 2025 itibariyle ortalama bir kamu işçisi maaşı 43 bin 600 TL bandında iken, bugün yoksulluk sınırı 81 bin lirayı aşmış durumdadır. İktidarın bir türlü masaya getirmediği teklifle hedeflenen artış dolaysıyla işçiye ne nefes aldırır, ne de insanca yaşamayı mümkün kılar.

"AKP'nin yarattığı sefalet rejimi ülkeyi tüketmektedir"

TÜİK verilerine göre en düşük gelir grubundaki yurttaşlar artık gıda harcaması yapamaz hale gelmiştir. Çünkü barınma ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlar tüm bütçeyi yutmuş durumda. Gıdaya yapılan harcama yüzde 30'a gerilerken, barınma giderleri yüzde 33'e çıktı. Beslenme ihtiyacının artık lüks haline geldiği günümüzde, AKP 'sabır' vaazlarıyla yoksulluğu yönetmeye çalışıyor. Karşımızda duran ekonomik kriz değildir. AKP'nin yarattığı sefalet rejimi ülkeyi tüketmektedir.

Türkiye'de şu an bir tercih yapılmaktadır: ya IMF güdümünde ilerleyen ve emeği baskı altına alan Şimşek programı sürdürülecek ya da sosyal devlet anlayışıyla uyumlu, insanca yaşamaya yetecek ücret politikaları hayata geçirilecektir.  Bu tercih, ekonomiye yön verme meselesi olmanın ötesinde, kimden yana saf tutulacağının da açık göstergesidir.

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak emeğin, alın terinin ve toplumsal adaletin safındayız; emeği yücelten, halkı yoksulluğa değil onurlu yaşama taşıyacak bir düzen için, Emeğin Türkiyesi'ni kurmak için mücadele veriyoruz."

Kaynak: ANKA

Gamze Taşcıer, Politika, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP: Kamu İşçileri Açlık Sınırında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi
Danimarka parlamentosundan tarihi karar ABD, Grönland’da askeri üs kuracak Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak
U19 Milli Takım’da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi U19 Milli Takım'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi
Fenerbahçe’den ayrılır ayrılmaz Inter’e imza attı Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar
Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı
Daha yeni satın aldığı takım küme düştü Taraftarlar kulübü satmasını istiyor Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor
Bombalar arka arkaya Galatasaray, Chelsea’den kaleci alıyor Bombalar arka arkaya! Galatasaray, Chelsea'den kaleci alıyor
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
Fenerbahçe’de gerilim arttı Mahmut Uslu Ali Koç’a ateş püskürdü Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü

15:45
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
15:29
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
22:52
Aziz Yıldırım’dan sürpriz buluşma Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
22:48
Trump’ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
22:36
Milan Skriniar, PSG’de kadro dışı
Milan Skriniar, PSG'de kadro dışı
22:24
İlk görüntü geldi Leroy Sane İstanbul’a geliyor
İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor
22:22
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
22:17
Markus Gisdol resmen Kayserispor’da
Markus Gisdol resmen Kayserispor'da
21:01
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
20:59
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
20:48
Real Madrid’in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu Arda Güler detayı
Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu! Arda Güler detayı
20:38
Fenerbahçe’de gerilim arttı Mahmut Uslu Ali Koç’a ateş püskürdü
Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 16:14:07. #7.13#
SON DAKİKA: CHP: Kamu İşçileri Açlık Sınırında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.