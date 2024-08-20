CHP, kripto varlıklarla ilgili yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi\'ne başvurdu

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kripto varlıklarla ilgili yasanın bazı maddelerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 2 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 26 Haziran 2024 tarihli 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin yürürlüğü durdurma istemli iptal davası açtıklarını bildirdi. Günaydın, "CHP Grubu olarak; kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin kamu yararına aykırı hükümlerinin yürürlüklerinin durdurulması ve iptali amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduk" notuyla paylaştığı açıklamasında, taleplerinin gerekçesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Kripto varlık hizmet sağlayıcıların yapısının ve faaliyetlerinin, kripto varlık hizmet sağlayıcıların ortaklarının (ortak olabilmek için gerekli) nitelikleri kaybetmeleri halinde; mevcut paylarını devretmelerine yönelik işlemlerin, kripto varlık hizmet sağlayıcı ile müşteri arasında yapılacak sözleşmenin usul ve esaslarının kanuni ölçüt olmaksızın ve rekabetçi piyasa yapısını bozacak biçimde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ifade özgürlüğünü sınırlayacak biçimde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verebilmesi, kendisine çeşitli hak, yetki, görev ve sorumluluk yüklenen kripto varlık hizmet sağlayıcının mensuplarının kanun düzeyinde net bir biçimde tanımlanmaması."