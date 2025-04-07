CHP Kurultayı: Bulut'tan Dış Müdahale Açıklaması - Son Dakika
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CHP Kurultayı: Bulut'tan Dış Müdahale Açıklaması

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, kurultayın dış müdahalelere karşı bir önlem olduğunu belirtti.

07.04.2025 01:24
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Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Yasin KABADAYI

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Bu kurultay bizim kendi isteğimizle yapılan bir kurultay değil.  Dış müdahaleler ve özellikle son günlerde çokça konuşulan kayyum meselesi üzerine bir ön almaydı, bir tedbirdi. O nedenle delege de o bu bütünlüğü sağlayacak. Listenin bir bütün halinde çıkacağı kanaatindeyim. Başka genel başkan adayı olmaması da bunun göstergesi" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinde oy sayımı sırasında ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Bulut açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu diğer partilerin kurultaylarına benzemiyor. Bu görüntüleri alınca yandaş medya daha çok burada bir kargaşa varmış gibi anlatıyor ama aslında bu demokrasi. Örneğin genel başkanımızın adaylığı dışında bir başka genel başkan adaylığı söz konusuydu 60 delegeyle gayet rahat aday olabilirdi. Bunun örneğini daha önceki kongrelerde de gösterdik ama bu örnekte başka bir parti yok. Ne Adalet ve Kalkınma Partisi'nde böyle ikinci bir adayın çıkması ihtimali var ne de MHP'de yani Cumhur İttifakı'nda bu durumlar söz konusu değil. Haliyle bu bir demokrasi gösterisi.

"CHP'nin birincil karar organı olan Parti Meclisi burada seçilecek"

Bugün tüm delegeler seçilecek heyete, onun 3 katı kadar bir aday adayı oldu ve bunların adaylaşması listelenmesi sonrası da bin 400'e yakın delege sandıklarda tek tek seçtiler. O insanları en az 60 kişi seçti. Bunlara tek tek bakılacak ve CHP'nin birincil karar organı olan Parti Meclisi burada seçilecek. Türkiye'de son dönemde çokça demokrasiye kast eden yargı eliyle özellikle müdahaleler var. Bu tür örnekler ön seçim aynı şekilde demokrasimizin ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor. Türkiye'de kötü örnekler kadar iyi örnekler olduğunu da gösteriyor. Bu demokrasi direncimizi artıran önemli göstergeler.

"Oy kullanma bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim bir bütünlük görüntüsü var"

Her zaman bir anahtar liste çıkar, bazen anahtar listenin anahtarı da çıkar. Bu işin doğasında var. Ama sonuçta delege kendi iradesini kullanacak. Bizim kurultayın sloganı 'İrade Milletindir' diye. Bir başka sloganımız daha var, 'İrade delegenindir' diye. Aslında bir önceki olağan kurultayda bunu gösterdi. Kesinlikle 'seçilecek oyu bulamaz, hatta adaylaşma sayısını bulamaz' denilen genel başkanımız o kurultayda genel başkan oldu. Oy kullanma bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim bir bütünlük görüntüsü var. Sonuçta bu kurultay bizim kendi isteğimizle yapılan bir kurultay değil. Dış müdahaleler ve özellikle son günlerde çokça konuşulan kayyum meselesi üzerine bir ön almaydı, bir tedbirdi. O nedenle delege de o bu bütünlüğü sağlayacak. Listenin bir bütün halinde çıkacağı kanaatindeyim. Başka genel başkan adayı olmaması da bunun göstergesi. Bu kadar uzun süreli bir kurultay olmasına rağmen, çokça aday olmasına rağmen, delegeler saatlerce bekleyerek oy kullanmasına rağmen bu kurultayın sonunda yine bir bütünlük çıkacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Kurultayı: Bulut'tan Dış Müdahale Açıklaması - Son Dakika

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