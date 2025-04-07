CHP Kurultayı'nda Anahtar Liste Kabul Edildi - Son Dakika
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CHP Kurultayı'nda Anahtar Liste Kabul Edildi

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CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel'in anahtar listesi tamamıyle kabul edildi.

07.04.2025 04:49
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(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Kültür Sanat Platformu üyelikleri için kullanılan oyların sayımı tamamlandı. Açıklanan sonuçlara göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in delegeye sunduğu anahtar liste tamamen kabul edildi, anahtar liste dışından hiçbir aday listeyi delemedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı dün saat 10.00'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. Kurultayda, kürsü konuşmalarının ve Genel Başkanlık seçimlerinin ardından saat 20.00 sıralarında başlayan PM ve YDK ile Bilim Kültür Kurulu üyelikleri için seçimler saat 23.50'de tamamlandı ve oy sayımına geçildi. Oy sayımı 03.30 sıralarında tamamlanarak, sonuçlar açıklandı. PM, YDK ve Bilim Kültür Sanat Platformu'na  seçilen isimler, kurultay salonundaki dev ekrana yansıtıldı.

PM, YDK ve Bilim Kurulu üyelikleri için kurultayda, Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesi ile İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı öncülüğünde hazırlanan "Denge ve Dayanışma" ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından hazırlanan "Ortak Akıl Ortak Vicdan" listelerindeki isimler yarıştı.

Oy sayımının sonucunda saat 03.50 itibarıyla açıklanan listeye göre, CHP Lideri Özel'in anahtar listesi firesiz geçti. Bin 323 kayıtlı delegenin olduğu kurultaydaki seçimlere göre, CHP'nin yeni PM'si şu isimlerden oluşuyor:

  • Deniz Yavuzyılmaz
  • Suat Özçağdaş
  • Mahmut Tanal
  • M. Gül Çiftci Binici
  • Ensar Aytekin
  • Hikmet Erbilgin
  • Gamze Taşcıer
  • Ali Abbas Ertürk
  • Canan Taşer
  • Mahir Yüksel
  • Namık Tan
  • Turgay Özcan
  • SElin Sayek Böke
  • Özgür Karabat
  • Berkay Gezgin
  • Erhan Adem
  • Baki Aydöner
  • Semra Dinçer
  • Saniye Barut
  • Deniz Yücel
  • Nuhayat Altaca Kayışoğlu
  • Ozan Işık
  • Ali Haydar Hakverdi
  • Yalçın Görgöz
  • Burhanettin Bulut
  • Ali Haydar Fırat
  • Murat Bakan
  • Melisa Uğraş
  • Pınar Uzun Okakın
  • Ulaş Karasu
  • Bedirhan Berk Doğru
  • Hikmet Yalım Halıcı
  • Nazan Güneysu
  • Burcu Mazıcıoğlu
  • Mehmet Necati Yağcı
  • Zeliha Aksaz Şahbaz
  • İsmail Atakan Ünver
  • Ecevit Keleş
  • Mustafa Sezgin Tanrıkulu
  • Berna Özgül
  • Şengül Yeşildal
  • Mehmet Alkım Denizaslanı
  • Gökan Zeybek
  • Uğurcan İrak
  • Özgür Ceylan
  • Sinem Kırçiçek
  • Sevgi Kılıç
  • Engin Özkoç
  • Niyazi Şen
  • Aylin Nazlıaka
  • Ahmet Hakan Uyanık
  • Uygar Parçal
YDK listesinde şu isimler yer aldı:
  • Özgür Sağlam
  • Deniz Çakır
  • Turan Taşkın Özer
  • Ayça Akpek Şenay
  • Süleyman Bülbül
  • İsmail Emre Telci
  • Nurdan Yücal
  • Esin Fatma Temel
  • Aysemin Gülmez
  • Hümeyra Akkuş Sandıkçı
  • Deniz Demiröz
  • Özkan Tice
  • Ali Balta
  • Ekincan Aksoy
  • Remzi Kazmaz
Bilim Kültür Sanat Platformu üyeleri şöyle:
  • Yalçın Karatepe
  • Yankı Bağcıoğlu
  • Emine Uçak Erdoğan
  • Gülşah Deniz Atalar
  • Gökçe Gökçen
  • Bahadır Erdem
  • Baran Bozoğlu
  • Berker Esen
  • Baran Seyhan
  • Armağan Erdoğan
  • Örsan Kunter Öymen
  • Taner Demirer
PM yedek listesi ise şu isimlerden oluştu:
  • Orhan Sarıbal
  • Deniz Demir
  • Mustafa Tunç Soyer
  • Koza Yardımcı
  • Oğuz Kaan Salıcı
  • Müslim Sarı
  • Ali Öztunç
  • Selçuk Sarıyar
  • Mahir Polat
  • Gonca Yelda Orhan

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kurultayı'nda Anahtar Liste Kabul Edildi - Son Dakika

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