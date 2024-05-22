CHP\'li Başarır, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu\'nun özel jetle Almanya\'ya gitmesini eleştirdi

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, iktidarın uygulamaya koyduğu kamuda tasarruf tedbirlerini hatırlatarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Leipzig'deki Uluslararası Ulaştırma Forumu Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya özel jetle gitmesini eleştirdi. Başarır, Uraloğlu'na; "Neden özel uçakla gidiyorsun ve kimin uçağıyla gidiyorsun? Gittiğin uçak Rönesans'a ait. Utanç verici bir tablo. Nasıl bir ilişkin var? Neden onun uçağına biniyorsun? Ücret ödedin mi? Tasarruf tedbirleri diyoruz, beyefendiler çok küçük bir toplantı için özel uçakla Almanya'ya gidiyor, yazık" sözleriyle tepki gösterdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ağırlıklı olarak uluslararası ticaret koridorları ve özellikle 'Kalkınma Yolu' ile 'Yeşil Ulaştırma', 'Krizlerde Odağı Koruma' ve 'Dayanıklı Tedarik Zincirleri' konularının ele alınacağı Almanya'nın Leipzig kentinde 22-23 Mayıs'ta düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya gitti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bakan Uraloğlu'nun Almanyadaki zirveye özel jete gittiğini belirterek tepki gösterdi. İktidarın uygulamaya koyduğu kamuda tasarruf tedbirlerini hatırlatan Başarır, Bakan Uraloğlu'na, "Neden tarifeli uçakla gitmiyorsun" diye sordu.

Başarır açıklamasında şunları söyledi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Formu için Almanya'ya gitti. Özel bir jetle gitti beyefendi. Tarifeli uçakla gitmedi. Neden özel uçakla gidiyorsun ve kimin uçağıyla gidiyorsun? Rönesans şirketinin gittiğin uçak, Rönesans'a ait. Utanç verici bir tablo. Nasıl bir ilişkin var? Neden onun uçağına biniyorsun? Ücret ödedin mi? Ödediysen Bakanlığın bütçesinden mi ödedin? Bunların hepsinin konuşulması lazım. Tasarruf tedbirleri diyoruz, beyefendiler çok basit bir toplantı için özel uçakla Almanya'ya gidiyor, yazık."