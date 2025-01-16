CHP\'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat İçin Beşiktaş\'ta Toplandı

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(İSTANBUL) - Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstermek ve Akpolat'a destek olmak için Beşiktaş Belediyesi önüne geldi. Ovalıoğlu, "Hep birlikte Rıza başkanımız için hak, hukuk, adalet arayışı için destek vermek için buradayız. Savcılık sürecinin tamamlanıp görevinin başına gelmesini bekliyoruz" dedi.

CHP'li Belediye başkanları, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstermek ve Akpolat'a destek olmak için Beşiktaş Belediyesi önüne geldi. Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, belediye önünde açıklama yaptı. Ovalıoğlu, şunları söyledi:

"Bugün Beşiktaş Belediyesi'nin önünde başta Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile beraber ve tüm Türkiye'deki CHP'li belediye başkanları olarak il örgütümüzle Bakırköylümüzle, İstanbullularımızla hep beraber hak mücadelesi için buradayız. ve hep birlikte Rıza başkanımız için hak, hukuk, adalet arayışı için destek vermek için buradayız. Nihayetinde bugün savcılık sürecinin tamamlanıp görevinin başına gelmesini bekliyoruz. İnşallah bu şekilde sonuçlanmasını umut ediyoruz."