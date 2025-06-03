CHP\'li Belediyelere Yönelik Operasyonda 30 Tutuklama

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu 30 isme tutuklama, 6 kişi hakkında da adli kontrol istendi.

7 ay önce Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ile başlayan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda bürokrat ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmalarıyla genişleyen operasyonlara 31 Mayıs Cumartesi sabahı bir yenisi eklenmişti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmek için ifade veren iş insanı Aziz İhsan Aktaş ve diğer bazı kişilerin ifadeleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 4 ayrı soruşturma kapsamında hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilen isimlerden 36'sının emniyet işlemleri bu sabah tamamlandı.

30 tutuklama, 6 adli kontrol istendi

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen başkanlar ve diğer isimlerin savcılık ifadeleri 20.00 sıralarında sona erdi. Savcılık 6 kişiyi adli kontrol, 30 kişiyi ise tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Tutuklanmaları istenen belediye başkanları ve diğer isimlerden bazıları şöyle:

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin.

CHP'liler gün boyunca gelişmeleri adliyede takip etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bazı ilçelerin belediye başkanları başta olmak üzere çok sayıda CHP'li, ifade işlemleri süren başkanlara, partililere destek için İstanbul Adliyesi'ne geldi, gelişmeleri yakından takip etti.