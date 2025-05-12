CHP'li Durmaz'dan Üreticiye Destek Çağrısı - Son Dakika
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CHP'li Durmaz'dan Üreticiye Destek Çağrısı

Kadim Durmaz, dolu ve don yüzünden mağdur olan üreticilerin sulama bedellerinde indirim talep etti.

12.05.2025 15:22
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(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, yıl boyunca yaşanan dolu ve don olayları nedeniyle üreticinin zarara uğradığını belirterek, afetlerden zarar gören üreticilerin sulama bedellerinde zararları oranında indirime gidilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 2025 yılı içerisinde Türkiye'de etkili olan dolu ve don olaylarının, üreticileri zarara uğrattığını belirtti. Durmaz, özellikle nisan ve mayıs aylarında gerçekleşen bu doğal afetlerin, başta meyve-sebze üretimi olmak üzere birçok üründe yüzde 100 kayba yol açtığını ve çiftçileri, tüm geçim kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti. Durmaz, 25 Nisan 2023 tarihli "Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Karar" kapsamında sulama bedellerinde yüzde 50 indirim sağlayan Cumhurbaşkanı Kararının, 2025 yılında da afetlerden zarar gören üreticiler için zararları oranında uygulanmasını talep etti.

"Afet zamanlarında üreticimizin yanında olunmalıdır"

Yaşanan afetlerin sadece ürün değil, aynı zamanda gelecek sezon için üretim planlarını da sekteye uğrattığını belirten Durmaz, "Tokatlı üreticilerimiz, yıl boyunca büyük emekle yetiştirdikleri ürünleri bir gecede kaybetti. Dolu ve don gibi afetler özellikle tarım sektörünü her yıl daha fazla tehdit eder hale geldi. Bu şartlar altında üreticiye suyu dahi tam bedel üzerinden satmak, mağduriyetin daha da büyümesine neden olacaktır" değerlendirmelerinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrı yapan Kadir Durmaz, "Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurumları göreve davet ediyoruz. Resmi hasar tespiti yapılan bölgelerde, üreticilerin sulama bedelinde indirim hakkından yararlanması sağlanmalıdır" dedi.

Tespit edilen hasar oranında indirimin acilen uygulanması gerektiğini belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretimin sürekliliği, sadece çiftçinin değil, ülke ekonomisinin ve gıda güvenliğimizin de teminatıdır. Bu bilinçle hareket edilmeli, afet zamanlarında üreticimizin yanında olunmalıdır. Çiftçimiz sahipsiz bırakılmamalı, alın teri desteklenmelidir. Bu süreçte üreticilerimizin yanında olmaya, onların haklı taleplerini her platformda dile getirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Durmaz'dan Üreticiye Destek Çağrısı - Son Dakika

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