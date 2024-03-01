CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, TÜİK\'in açıkladığı büyüme rakamlarını eleştirdi

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, TÜİK'in açıkladığı büyüme rakamlarını değerlendirdi. Adem, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ekonomisinin yüzde 4,5 büyüdüğünü söyleyerek bir başarı masalı anlatırken, tarım sektörünü ve paydaşlarını yine göz ardı ediyor. İstatistikler, tarım sektöründe gerilemeyi bırakın bitiş olduğunu açıkça gösteriyor. Şimdi, büyüme var mı, yok mu? Evlerimize, sofralarımıza bir refah geldi de biz mi göremedik? Herkesin sorduğu tek bir soru var. Nerede bu refah?" dedi.
Erhan Adem, TÜİK'in ekonomik büyüme verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem'in açıklaması şöyle:
"Erdoğan'ın ekonomik büyüme olarak lanse ettiği rakamlar, halkın genel refahına hizmet etmiyor, sadece belirli bir kesimin zenginleşmesine hizmet ediyor. Tarım sektörünün gerilemesi, tarımla uğraşan milyonlarca insanın geçim kaynağını tehdit ediyor. Aynı zamanda bu düşüş, vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya erişim yollarının giderek daraldığını da gösteriyor.
"HÜKÜMETİN PEMBE BİR MASAL ANLATMASI İNANILMAZ"
Kentlerde güvenli gıdaya erişim sorunları ve işsizlik zaten almış başını gitmiş durumda, kırsal kesimde üretim maliyetlerinin artışı, geçim sıkıntıları ve üretimin borçlanma ile devam ettirilmeye çalışılması, ekonomik büyümenin sadece belirli bir kesime yaradığını açıkça gösteriyor. Halk, ekonomik sıkıntılarla boğuşurken hükümetin pembe bir masal anlatması ve bu gerçekliği görmezden gelmesi inanılmaz bir durum. Tarım sektöründeki daralmanın sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve toplumsal bir sorun olduğunu da anlamak istemiyorlar.
Ekonomik büyüme hikayesinin tamamını anlatmak, sadece rakamlarla olmuyor, toplumun genel refahını da göz önünde bulundurmayı gerektiriyor. Ancak bu iktidarın işine gelmiyor. Tarım gibi stratejik sektörlerin göz ardı edilmesi, ülkenin ekonomik geleceği açısından endişe verici bir noktaya gidiyor."
"GIDAYA ULAŞIMDA ENGELLERİ KALDIRIN"
İktidarı bir kez daha uyarmak istiyoruz diyen Erhan Adem, "Vatandaşa büyüme masalları anlatmaktan vazgeçip bir an öce gıdaya ulaşımındaki engelleri kaldırın. Üreticiyi 'laf ola beri gele' anlayışıyla desteklemekten uzak durun. Büyüme masalları ile aslında 'küçüldüğümüzün, yoksullaştığımızın' göstergesi olmuş durumda. Bu büyümeden iş gücüne, emekçiye pay düşmüyor. Seçim dolayısıyla yapılan sözüm ona onca ödemeye rağmen. Tarım Yasası'na göre, Tarım ve hayvancılığa ayrılacak destekleme bütçesi, o yılın milli gelirinin yüzde 1'inden az olamaz. Gel gör ki hükümetin umurunda değil. 2024 yılında 91.5 milyar lira destekleme ödemesi öngörülüyor. Oysa yasaya göre 411.5 milyar lira olmalıydı" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, TÜİK'in açıkladığı büyüme rakamlarını eleştirdi - Son Dakika
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