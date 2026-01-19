Gökçe Gökçen: "Herkes Elini Vicdanına Koysun, Mehmet Murat Çalık'a Bir Zarar Geldiğinde Zafer mi Kazanmış Olacaksınız"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ameliyat olduğu hastaneye sevk edilmemesine tepki gösterdi, Gökçen, "Ne uğruna, hangi hırs uğruna bu kadar kötülük yapılır? Bu zulmü hangi inanç, hangi hayat görüşü kabul edebilir? Herkes elini vicdanına koysun, Mehmet Murat Çalık'a bir zarar geldiğinde zafer mi kazanmış olacaksınız" dedi.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ameliyat olduğu hastaneye sevk edilmemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gökçen, şunları kaydetti:

"Mehmet Murat Çalık, İzmir Şehir Hastanesi'nden tekrar cezaevine götürüldü. Şimdi tekrar hastaneye götürülüyor. Kanser hastalığı nüksetme riski olan bir belediye başkanı neden ikametinden uzağa, İzmir'e cezaevine nakledilir? Masum bir siyasetçinin tüm ailesi neden aylarca evinden uzakta kalmaya mecbur bırakılır? Mehmet Murat Çalık neden ameliyat olduğu doktora değil de rızası dışında başka hastaneye götürülür? Ne uğruna, hangi hırs uğruna bu kadar kötülük yapılır? Bu zulmü hangi inanç, hangi hayat görüşü kabul edebilir? Herkes elini vicdanına koysun, Mehmet Murat Çalık'a bir zarar geldiğinde zafer mi kazanmış olacaksınız?"