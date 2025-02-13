CHP'li Gökçen'den Bakan Tunç'a Sert Eleştiri

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un TÜSİAD'a yönelik eleştirilerine ilişkin olarak, "Anayasayı çöpe atacaksın sonra da millet hiç eleştirmesin diyeceksin. En ufak eleştiriye bile tahammülü kalmamış, kibirli, şımarık ve korkak bir rejim inşa ettiniz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabı üzerinden "Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir" diyerek TÜSİAD'ı eleştirmişti. Bakan Tunç'un bu sözlerine CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen yanıt verdi. Gökçen, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Anayasayı çöpe atacaksın, aklına estiğini hapse atacaksın, insanlara durmadan zulmedeceksin, çocuk istismarı gibi korkunç suçlarla bile mücadele etme ihtiyacı hissetmeyeceksin, insanları her geçen gün daha da yoksullaştıracaksın, sonra da millet hiç eleştirmesin diyeceksin. En ufak eleştiriye bile tahammülü kalmamış, kibirli, şımarık ve korkak bir rejim inşa ettiniz. Saraylardan ve salonlardan çıkıp da sokaktaki vatandaşla konuşmaya cesaret etseniz gerçekleri görürsünüz."