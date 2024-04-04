CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Seçilen Halil Posbıyık Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Seçilen Halil Posbıyık Göreve Başladı

CHP\'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Seçilen Halil Posbıyık Göreve Başladı

CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı seçilen Halil Posbıyık, Karadeniz Ereğli Adliyesine giderek mazbatasını aldı. Posbıyık, yaptığı açıklamada yerel seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayarak, destek veren herkese teşekkür etti.

04.04.2024 12:35  Güncelleme: 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı seçilen Halil Posbıyık, görevine başladı.

Karadeniz Ereğli Adliyesine gelen Posbıyık, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

Posbıyık, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, 129 bin kişinin belediye başkanı olduğunu belirtti.

Yerel seçimlerin, demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayan Posbıyık, "Başta partimizin kademelerinde görev yapanlar olmak üzere, tüm halkımıza, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Halil Posbıyık, Karadeniz, Ereğli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Seçilen Halil Posbıyık Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Trabzon Valisi'ni ziyaret etti
    14:04 Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Trabzon Valisi'ni ziyaret etti

    Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong, beraberindeki heyetle birlikte Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Büyükelçi Jeong, Vali Yıldırım ile görüşerek valilik şeref defterini imzaladı ve Vali Yıldırım tarafından hediye takdim edildi.

  • Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yılı kutlandı
    14:03 Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yılı kutlandı

    Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla düzenlenen masa tenisi turnuvasına 127 personel katıldı. Turnuva, Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne oldu. İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de birlikte maç yaptı. Turnuvada sporculara katılım belgesi verilirken 28 sporcu ödüllendirildi. İl Emniyet Müdürü Kartal, polisin kolluk görevinin yanı sıra spor alanında da aktif olduğunu vurgulayarak, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

  • Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç Göreve Başladı
    14:03 Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç Göreve Başladı

    Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, mazbatasını alarak göreve resmen başladı. Devir teslim töreni yapıldı.

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Barolar farklı ideolojik çalışmalara odaklanıyor
    14:02 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Barolar farklı ideolojik çalışmalara odaklanıyor

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Baro'nun Avukatlar Günü vesilesiyle düzenlenen sempozyuma katılarak baroların siyasi parti gibi çalıştığını ve avukatların sorunlarını çözme noktasında yetersiz kaldıklarını belirtti. Bakan Tunç ayrıca Hukuk Fakülteleri kontenjanlarının 100 bine indirilebileceğini duyurdu.

  • Antalya'da Özel Tarihte Evlenmek İsteyenler Nikah Salonlarına Akın Etti
    14:02 Antalya'da Özel Tarihte Evlenmek İsteyenler Nikah Salonlarına Akın Etti

    Antalya'da evliliklerini özel bir tarihte gerçekleştirmek isteyen 18 çift, 04.04.2024 tarihinde Muratpaşa Belediyesi'nde bulunan nikah salonlarında dünyaevine girdi. Gelin ve damat masası hiç boş kalmadı.

  • Yozgat'ta Jandarma, Hayvan Hırsızlığı ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Uyardı
    14:01 Yozgat'ta Jandarma, Hayvan Hırsızlığı ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Uyardı

    Yozgat'ta jandarma ekipleri, canlı hayvan pazarında, besiciler ile alışveriş yapan vatandaşları hayvan hırsızlığı, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun Hayvan Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşlara broşür dağıtarak, hayvan hırsızlığı, sahte para ve dolandırıcılık gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını ve yaşanabilecek durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi. Vatandaşlar da yapılan uyarıdan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

  • Hatay'da 14 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
    13:59 Hatay'da 14 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

    Hatay'ın Belen ilçesinde, yasal olmayan yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 2 otomobili otoyolda durdurarak, araçlardaki 14 Suriye uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan F.E. ve M.M, tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Hayat pahalılığı ve sığınmacı sorunu iktidarın değil TBMM'nin sorumluluğundadır
    13:59 DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Hayat pahalılığı ve sığınmacı sorunu iktidarın değil TBMM'nin sorumluluğundadır

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hayat pahalılığı ve sığınmacı sorununun önlenmesi sorumluluğunun sadece iktidarın değil TBMM'nin de omuzlarında olduğunu belirtti. Aksakal, yerel seçimlerin ardından göreve gelen belediye başkanlarına başarılar diledi ve Türkiye'nin seçimsiz döneminde ekonomik sıkıntıların aşılması ve terör yapılanmalarının yok edilmesinin önemine vurgu yaptı. Aksakal, DSP olarak yeni anayasa konusunu öncelikli olarak ele alacaklarını ve 1921 anayasasına yapılan atıfları sinsi bir girişim olarak değerlendireceklerini ifade etti.

  • Otizmli bireylerin farkındalığını artırmak için yapılar kırmızı ışıkla aydınlatıldı
    13:59 Otizmli bireylerin farkındalığını artırmak için yapılar kırmızı ışıkla aydınlatıldı

    İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde otizmli bireylerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yapılar kırmızı ışıkla aydınlatıldı. Tohum Otizm Vakfı'nın çağrısı üzerine ünlü isimlerin de destek verdiği kampanya, birçok belediye, eğitim kurumu, sivil toplum kuruluşu ve spor kulübü tarafından desteklendi. İstanbul'daki köprüler, Tophane Meydan Çeşmesi, Avrasya Tüneli, Eskişehir Masal Şatosu, İzmir Saat Kulesi, Ankara'daki TOBB İkiz Kuleleri ve birçok özel sektör binası kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

  • Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Göreve Başladı
    13:59 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Göreve Başladı

    Yeniden Refah Partisi çatısı altında seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Zeynel Abidin Beyazgül'den görevi devraldı. Gülpınar, Şanlıurfa'yı daha ileri götürmek için çalışacaklarını belirtti.

  • Güngören'de taksi sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiyi darbetti iddiasıyla yakalandı
    13:58 Güngören'de taksi sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiyi darbetti iddiasıyla yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayayı darbetmesine ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntüyü inceledi. Taksici R.A'nın yolun karşısına geçmeye çalışan S.K'yı darbettiği ve yaraladığı belirlendi. Zanlı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.


13:14 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek
12:29 Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah’tan AK Parti’ye geçti Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti
12:02 YSK, Beykoz’da yeniden sayım kararını reddetti Mazbata CHP’li adaya verilecek YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını reddetti! Mazbata CHP'li adaya verilecek
11:34 İmamoğlu’ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş İmamoğlu'ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş
10:56 Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun’da CHP’yi 1’nci yapmazsam gözüm açık gider Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun'da CHP'yi 1'nci yapmazsam gözüm açık gider
13:53 Kara Kartal’a maç öncesi büyük şok Takımın 3 yıldızı bu akşam yok Kara Kartal'a maç öncesi büyük şok! Takımın 3 yıldızı bu akşam yok
13:07 Atatürk’ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal’a belediye başkanı oldu Atatürk'ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal'a belediye başkanı oldu
12:44 Stüdyonun buz kestiği anlar Dadı Meryem’in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı Stüdyonun buz kestiği anlar! Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı
12:30 Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
11:29 Fenerbahçe’nin TFF’ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi
11:26 Taksici, yumrukladığı yayanın burnunu kırdıktan sonra kaçtı Taksici, yumrukladığı yayanın burnunu kırdıktan sonra kaçtı
10:39 MYK toplantısında gerginlik iddiası Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek’i kızdırmış MYK toplantısında gerginlik iddiası! Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek'i kızdırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 14:04:38. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Seçilen Halil Posbıyık Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement