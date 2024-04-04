CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı seçilen Halil Posbıyık, görevine başladı.
Karadeniz Ereğli Adliyesine gelen Posbıyık, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.
Posbıyık, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, 129 bin kişinin belediye başkanı olduğunu belirtti.
Yerel seçimlerin, demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayan Posbıyık, "Başta partimizin kademelerinde görev yapanlar olmak üzere, tüm halkımıza, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Seçilen Halil Posbıyık Göreve Başladı - Son Dakika
Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong, beraberindeki heyetle birlikte Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Büyükelçi Jeong, Vali Yıldırım ile görüşerek valilik şeref defterini imzaladı ve Vali Yıldırım tarafından hediye takdim edildi.
Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla düzenlenen masa tenisi turnuvasına 127 personel katıldı. Turnuva, Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne oldu. İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de birlikte maç yaptı. Turnuvada sporculara katılım belgesi verilirken 28 sporcu ödüllendirildi. İl Emniyet Müdürü Kartal, polisin kolluk görevinin yanı sıra spor alanında da aktif olduğunu vurgulayarak, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Baro'nun Avukatlar Günü vesilesiyle düzenlenen sempozyuma katılarak baroların siyasi parti gibi çalıştığını ve avukatların sorunlarını çözme noktasında yetersiz kaldıklarını belirtti. Bakan Tunç ayrıca Hukuk Fakülteleri kontenjanlarının 100 bine indirilebileceğini duyurdu.
Antalya'da evliliklerini özel bir tarihte gerçekleştirmek isteyen 18 çift, 04.04.2024 tarihinde Muratpaşa Belediyesi'nde bulunan nikah salonlarında dünyaevine girdi. Gelin ve damat masası hiç boş kalmadı.
Yozgat'ta jandarma ekipleri, canlı hayvan pazarında, besiciler ile alışveriş yapan vatandaşları hayvan hırsızlığı, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun Hayvan Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşlara broşür dağıtarak, hayvan hırsızlığı, sahte para ve dolandırıcılık gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını ve yaşanabilecek durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi. Vatandaşlar da yapılan uyarıdan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Hatay'ın Belen ilçesinde, yasal olmayan yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 2 otomobili otoyolda durdurarak, araçlardaki 14 Suriye uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan F.E. ve M.M, tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hayat pahalılığı ve sığınmacı sorununun önlenmesi sorumluluğunun sadece iktidarın değil TBMM'nin de omuzlarında olduğunu belirtti. Aksakal, yerel seçimlerin ardından göreve gelen belediye başkanlarına başarılar diledi ve Türkiye'nin seçimsiz döneminde ekonomik sıkıntıların aşılması ve terör yapılanmalarının yok edilmesinin önemine vurgu yaptı. Aksakal, DSP olarak yeni anayasa konusunu öncelikli olarak ele alacaklarını ve 1921 anayasasına yapılan atıfları sinsi bir girişim olarak değerlendireceklerini ifade etti.
İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde otizmli bireylerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yapılar kırmızı ışıkla aydınlatıldı. Tohum Otizm Vakfı'nın çağrısı üzerine ünlü isimlerin de destek verdiği kampanya, birçok belediye, eğitim kurumu, sivil toplum kuruluşu ve spor kulübü tarafından desteklendi. İstanbul'daki köprüler, Tophane Meydan Çeşmesi, Avrasya Tüneli, Eskişehir Masal Şatosu, İzmir Saat Kulesi, Ankara'daki TOBB İkiz Kuleleri ve birçok özel sektör binası kırmızı ışıkla aydınlatıldı.
Yeniden Refah Partisi çatısı altında seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Zeynel Abidin Beyazgül'den görevi devraldı. Gülpınar, Şanlıurfa'yı daha ileri götürmek için çalışacaklarını belirtti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayayı darbetmesine ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntüyü inceledi. Taksici R.A'nın yolun karşısına geçmeye çalışan S.K'yı darbettiği ve yaraladığı belirlendi. Zanlı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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