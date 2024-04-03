CHP\'li Hasan Ustaoğlu Seydişehir Belediye Başkanlığına seçildi

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Cumhuriyet Halk Partisi'nden Seydişehir Belediye Başkanlığına seçilen Hasan Ustaoğlu, mazbatasını alarak görevine başladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, İlçe Seçim Müdürlüğüne giderek mazbatasını aldı. Başkan Ustaoğlu'na, eşi Hatice Ustaoğlu, CHP İlçe Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve partililer eşlik etti.

Ustaoğlu, mazbatasını aldıktan sonra Seydişehir Belediyesine geçerek, Belediye Başkanı Mehmet Tutal'dan görevi devraldı.

Veda konuşması yapan Mehmet Tutal, "Makamlar gelip geçicidir. Hayat da öyledir. Önemli olan güzel çalışmalar yapmaktır. Seydişehir'e güzel hizmetler yaptığıma inanıyorum. Ben Hasan Ustaoğlu Başkanımıza görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Başkan Ustaoğlu, "31 Mart Yerel Seçimlerinde milletimizin teveccühü ile Seydişehir Belediye Başkanı olarak milletimize hizmet etmek, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bizlere nasip oldu. İnsan odaklı, sorunlara hızlı ve etkili çözüm üretici bir anlayışla hemşehrilerimizin sorunlarını, istek ve taleplerini yerine getirerek Seydişehir'imize huzur iklimiyle hizmet edeceğiz. Şimdi zaman kaybetmeden memleketimiz için hizmet etme zamanıdır. Seydişehir'imizin öncelikli sorunlarını biliyoruz ve bunları çözüme kavuşturacağız. Aynı azim ve gayretle Seydişehir'imizi geleceğe daha güçlü taşıyacak projelerimize hız vereceğiz." diye konuştu.

Ustaoğlu törenin sonunda alkışlar eşliğinde makamı devraldı, tebrikleri kabul etti, görevine başladı.