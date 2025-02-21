CHP'li Murat Emir'den Ahmet Özer İddianamesine Tepki

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(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, tutuklanan, görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında düzenlenen iddianameye tepki gösterdi. Emir, "Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianamenin bu kadar geciktirilmesi ve istenilen ceza göstermektedir ki iktidar suç uydurarak halkın iradesine darbe yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ahmet Özer hakkında düzenlenen iddianameye sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Emir, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında 115 gün sonra iddianame hazırlandı. 'Terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis ve 'siyasi yasak' talep edildi. Geçmişe dönük HTS kayıtlarından yola çıkılarak hazırlanan, aynı dönemlerde Erdoğan başta olmak üzere birçok isimden teşekkür mektubu alan Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianamenin bu kadar geciktirilmesi ve istenilen ceza göstermektedir ki iktidar suç uydurarak halkın iradesine darbe yapmaktadır. Erken seçim ile halkın iktidarı kurulduğunda düşman ceza hukuku değil, gerçek hukuk işleyecek. Yargıyı siyasi ikballeri için oyuncak edenler, gerçek adaletin tecelli edeceği yargı önünde hesap verecek."