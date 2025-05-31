CHP\'li Vekillerden Siyasi Operasyon Açıklaması

(ADANA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP'li belediyelere yönelik başlatılan yeni operasyona ilişkin olarak, "Hukuk herkese lazım, hukuk üstünlüğünün herkese sağlanması lazım. Bu işin artık hukuka dayandırılacak bir yanının kalmadığı ortada" dedi. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer ise, "Bizim tek istediğimiz bağımsız bir yargı. Bağımsız yargı elini vicdanına koysun ve en ufak bir suç varsa gereğini yapsın ama biz inanıyoruz ki hiçbirinde hiçbir leke yok" diye konuştu.

CHP Adana Milletvekililleri Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer, aralarında Ceyhan ve Seyhan Belediye Başkanlarının da olduğu CHP'li belediyelere yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında başlatılan operasyona ilişkin olarak ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada bulundu. Müzeyyen Şevkin, şunları söyledi:

"Ülkede yaşananlar çok üzücü. Şu anda Kurban Bayramı'na giriliyor, insanlar geçim derdiyle uğraşıyor emekliler evine ekmek götüremiyor. Asgari ücretli açlık sınırının altında ücretler alırken, bu ülke ekonomik alnlamda yangın yerine dönmüşken habire belediyelerimiz üzerinden siyasi bir operasyon yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri üzerinden yoğun bir operasyon yürütüldüğü ortada. Her gün 'acaba bugün neye uyanacağız' diye dehşetle kalkıyoruz. Hukuk herkese lazım, hukuk üstünlüğünün herkese sağlanması lazım. Bu işin artık hukuka dayandırılacak bir yanının kalmadığı ortada. İtirafçılar üzerinden insanların gözaltına alındığı bir süreci yaşıyoruz. Bu elbette kabul edilemez bir durum. Halkın seçtiği belediyelerimiz henüz hizmet etmeye fırsat bulamadan ne yazık ki. İstanbul'da şu anda Adana'ya sıçramış durumda. Belediye Başkanlarımızın yanındayız. Halkın oylarıyla gelmiş, cumhuriyet değerlerine sahip çıkan belediye başkanlarımız her zaman hukukun üstünlüğü doğrultusunda demokratik olarak haklarını savunmaya devam edecekler."

"CHP, bu ülkenin temellerini atan bir parti"

Orhan Sümer ise şu ifadelere yer verdi:

"Sabah haksız, hukuksuz bir şekilde yapılan şafak operasyonlarına Adana olarak tepkimizi belirtmek isterim. Ama bu bir siyasi operasyon. Herkes biliyor çünkü Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamuoyu nezdinde partimizi ve belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırma operasyonu. Herkes şunu bilsin ki CHP, yüz yıllık geçmişiyle bugüne kadar kimseye boyun eğmedi, bundan sonra da boyun eğmeyecek. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin temellerini atan bir parti. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının kurduğu bir parti. Unutulmaması lazım ki Türkiye Cumhuriyeti'nin çimentosu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hep beraber mücadeleye devam edeceğiz. Bizim tek istediğimiz bağımsız bir yargı. Bağımsız yargı elini vicdanına koysun ve en ufak bir suç varsa gereğini yapsın ama biz inanıyoruz ki hiçbirinde hiçbir leke yok."