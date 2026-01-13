CHP'li Zeybek: "Millete Gecesini Gündüzüne Katarak Hizmet Eden Tüm Arkadaşlarımız Hakkında Ortaya Atılmış İddiaların Tamamı İftiradır, Safsatadır"

(MUĞLA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Yargı kollarıyla birlikte elimizi kolumuzu bağlayacağını zannediyorlar. Tutuklu olan arkadaşlarımızın tamamı masumdur. Başta Ekrem Başkan olmak üzere, millete gecesini gündüzüne katarak hizmet eden tüm arkadaşlarımız hakkında ortaya atılmış olan iddiaların tamamı iftiradır, safsatadır. Hiçbirine inanmıyoruz. Millet sandığı önünde istiyor. Millet adayını yanında istiyor. Adayımızı yanımıza, sandığı önümüze, seçim tarihinin gündeme alınmasını bekliyoruz" dedi.

Ortaca Belediyesi'nin toplu açılış töreni, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Arvas'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Zeybek, CHP'li belediyelerin halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştığını belirterek, "Cezaevinde haksız biçimde tutulan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, diğer belediye başkanlarımızın her birinin bizden beklentisi çok açık ve nettir. Milletimiz hizmete açtır" dedi.

Zeybek konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Milletimiz CHP'nin kamucu, toplumcu, halkçı yerel yönetim anlayışıyla kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını ve milletin ihtiyacı olan hizmetlerin bir an önce hayata geçmesini istiyor. O nedenle bugün burada Muğla'nın en soğuk gününde bir araya gelen sizlere şunu belirtmek istiyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarımız halktan yana hizmetlerini aralıksız sürdüreceklerdir.

Kayyımla birlikte, silkelemeyle engelleyemedikleri belediyelerdeki başarımızı, ekonomik anlamda kaynaklarını daha merkezden keserek ekonomik anlamda zora düşürmek istedikleri belediyelerimizin performansını bir türlü istediği biçimde engelleyemeyen iktidar, halkın desteğinin Cumhuriyet Halk Partili belediyelere olan desteğinin artması karşısında ne AK Parti'nin gençlik kollarından ne AK Parti'nin kadın kollarından ne de AK Parti'nin ilçe teşkilatlarından artık umudu yoktur. AK Parti'nin gözü kulağı yargı yollarına bağlanmıştır.

Yargı kollarıyla birlikte elimizi kolumuzu bağlayacağını zannediyorlar. Arkadaşlarımızın tamamı, tutuklu olan arkadaşlarımızın tamamı masumdur. Başta Ekrem Başkan olmak üzere, millete gecesini gündüzüne katarak hizmet eden tüm arkadaşlarımız hakkında ortaya atılmış olan iddiaların tamamı iftiradır, safsatadır. Hiçbirine inanmıyoruz. Millet sandığı önünde istiyor. Millet adayını yanında istiyor. Adayımızı yanımıza, sandığı önümüze, seçim tarihinin gündeme alınmasını bekliyoruz.

Aksi halde bu ülkede yaşayan 16 milyon emeklinin altı buçuk milyonu, 18 bin liralık bir ücretle, şimdi parlamentoya verilen yasa teklifiyle 20 bin liraya çıkarılan bir ücretle, 30 gün bazı aylar 31 gün yaşamak durumunda kalacak. Yazıklar olsun böyle iktidara, yazıklar olsun 30-35 yıl milletine hizmet eden emeklisine bunu reva gören yönetim anlayışına diyorum.

Parlamentoda milletvekillerimiz 24 saat aralıksız nöbet tutuyorlar. ya asgari ücret seviyesine emekli aylıkları çekilinceye kadar ya da açlık sınırının üzerine asgari ücret çıkarılıncaya kadar mücadelemizi durdurmaksızın devam edeceğiz. Bir yandan parlamento yoluyla iktidarı sıkıştırırken, belediyelerimiz eliyle de milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Çok çalışacağız. Çok çalışacağız. ve biliyorum ki en sonunda halk kazanacak. Haklı olan kazanacak. Biz kazanacağız."

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, "İktidarımıza giden yol, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasına giden yol, işte bu sosyal belediyecilik anlayışımızın döşediği taşlara bağlıdır. Bu çerçevede hep birlikte daha çok çalışacağız ve mutlaka başaracağız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yerel yönetimler arasında iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Eğer bir olursak, birlik olursak ancak başarabiliriz. Tek başımıza herkes kendi meclisinde çalışırsa yapılan hizmetler veya verilen mücadele kadük kalır. O yüzden ne kadar çok bir araya gelebilirsek, güçlerimizi birleştirebilirsek o kadar başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

Kreş açmanın faydalarından bahseden Aras, yıl sonunda 18 kreş açacaklarının müjdesini verdi. Üreticilerin yanında olduğunu vurgulayan Aras, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bir tarlanız, parseliniz var da gücünüz yoksa belediyeye gelin arkadaşlar. Üreticilerimiz belediyeye gelin; size fidesinden tohumuna, gübrenizden her türlü bilimsel desteğine, teknik desteğine kadar her türlü desteği veriyoruz. Sadece üretin. Sonra satmak için de hiç dertlenmeyin; satışınızı da garanti altına alıyoruz. Yani üretimden pazarlamaya kadar her zaman yanınızdayız. Ortaca'ya zarar verecek hiçbir yatırımı ne Evren Başkan yapar ne de biz yaparız. Tam tersi, Ortaca halkının istediği her şeyi yaparız."

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan da törende yaptığı konuşmada, ilçeye kazandırılan projelerin Ortaca halkının ihtiyaçları doğrultusunda planlandığını belirterek, "Ortacamızda kazandırdığımız hizmetleri daha ileriye taşıyarak Ortacamızı hak ettiği sosyal ve kültürel açıdan her konuda yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Ortacamız bizim için, Muğla'nın, Türkiye'nin vazgeçilmez belediye parçasıdır. Doğal güzellikleri olsun, kültür alanında yapacaklarımız olsun; özellikle de 2026 yılı için planlarımız şu anda hazırdır" diye konuştu.

Toplu açılış töreni, yapılan konuşmaların ardından Ortaca Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerin açılışlarının gerçekleştirilmesiyle sona erdi.